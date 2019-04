Peru. Były prezydent Alan Garcia zmarł w szpitalu po próbie samobójczej 0 17 kwietnia 2019

Były prezydent Peru Alan Garcia, który w środę próbował popełnić samobójstwo podczas aresztowania go przez policję, zmarł w szpitalu w Limie – poinformowały światowe agencje, powołując się na lokalne władze.

69-letni Garcia targnął się na swoje życie, gdy w środę rano do jego domu w Limie przybyła policja, by aresztować go w ramach dochodzenia dotyczącego korupcji. Jego prawnik Erasmo Reyna poinformował, że były prezydent Peru próbował popełnić samobójstwo poprzez strzał z pistoletu w głowę.

Słowa te potwierdził minister spraw wewnętrznych Peru Carlos Moran, który mówił na konferencji prasowej jeszcze przed śmiercią Garcii, że po wejściu policji do jego domu były prezydent powiedział, iż musi zadzwonić do swojego adwokata. „Wszedł do pokoju i zamknął za sobą drzwi, a po kilku minutach usłyszeliśmy strzał z broni palnej. Policja siłą weszła do pokoju i zastała pana Garcię siedzącego z raną w głowie” – wyjaśnił Moran.

Garcię szybko przewieziono do szpitala Casimiro Ulloa w Limie. Tam natychmiast został poddany operacji, w trakcie której trzykrotnie doszło do zatrzymania akcji serca. W efekcie lekarzom nie udało się uratować życia byłego szefa państwa.

Garcia podejrzewany był o przyjmowanie łapówek od brazylijskiego przedsiębiorstwa budowlanego Odebrecht, które budowało w Limie metro w czasie jego drugiej kadencji. Firma przyznała się do przekazania peruwiańskim urzędnikom państwowym łapówek w wysokości 29 mln dolarów.

Garcia na stałe mieszkał w Hiszpanii, ale w listopadzie ub.r. przybył do stolicy Peru, aby złożyć zeznania w tej sprawie. Wtedy sąd nałożył na niego 18-miesięczny zakaz opuszczania Peru.

Garcia to nie jedyny były peruwiański prezydent uwikłany w aferę z firmą Odebrecht w roli głównej. Z tego samego powodu w 2000 roku uciekł za granicę Alberto Fujimori (prezydent w latach 1990-2000), który jednak po siedmiu latach został postawiony przed sądem w Peru i obecnie odbywa karę 25 lat więzienia za korupcję i zbrodnie na lewackich partyzantach i opozycji.

Zatrzymany został także Ollanta Humala (2011-2016), który trafił do aresztu w lipcu ub.r. i oczekuje na proces. Przez peruwiański wymiar sprawiedliwości ścigany jest również Alejandro Toledo (2001-2006), który mieszka na stałe w USA. Z kolei siedem dni temu aresztowany został Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), który w marcu ubiegłego roku podał się do dymisji.

Garcia prezydentem Peru był dwukrotnie. Po raz pierwszy w latach 1985-90, a po raz drugi – w latach 2006-11. (PAP)

fot.Ernesto Arias/EPA/REX/Shutterstock