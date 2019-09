Pence: tygodnie dzielą Polskę od włączenia do ruchu bezwizowego 0 3 września 2019

Wiceprezydent USA Mike Pence podczas wizyty w Polsce wyraził pogląd, że Polskę od włączenia do ruchu bezwizowego dzielą już tylko tygodnie. Przypomniał jednak, że aby tak mogło się stać, Polska musi spełnić wymóg mniej niż 3 proc. odmów wizowych.

Wcześniej Pence poinformował na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, że Polska osiągnęła już gotowość do uczestniczenia w programie ruchu bezwizowego i wkrótce dołączy do tego programu.

Później został dopytany, kiedy dokładnie można się spodziewać zniesienia wiz dla Polaków. Pence odpowiedział, że Polska zbliża się już do wymaganego amerykańskim prawem progu 3 proc. odmów wizowych. “Jeśli Polska spadnie poniżej tego poziomu, to ten (wymóg) będzie spełniony. Zakładając, że będziemy mogli do końca miesiąca to potwierdzić oficjalnie, to w każdej chwili zaraz potem Sekretarz Stanu będzie mógł włączyć Polskę do programu bezwizowego” – dodał wiceprezydent USA.

Jak zaznaczył, taki jest zamiar obecnego amerykańskiego rządu – aby Polskę włączyć do ruchu bezwizowego. “Danie polskim władzom możliwości wyjazdu do Stanów Zjednoczonych bez ubiegania się o wizy wzmocni więzy między naszymi krajami” – ocenił Pence.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski ocenił, że składanie wniosków o wizy do USA pomoże legalnemu wejściu Polski do sytemu bezwizowego. Apelował, by każdy kto myśli o wyjeździe do USA złożył taki wniosek jeszcze przed końcem września.

W poniedziałek w TVP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski wypowiadał się o możliwości zniesienia wiz do USA dla Polaków. Ocenił, że jeszcze “nigdy nie byliśmy tak blisko” ich zniesienia.

“To było obiecywane przez wielu prezydentów USA, ale ten prezydent Polski (A. Duda – PAP) i ten prezydent USA (D. Trump – PAP) mogą tego dokonać. To byłby psychologiczny przełom, ale i nowe otwarcie w relacjach społecznych” – stwierdził prezydencki minister. Wyjaśnił, że ma na myśli zwiększenie ruchu turystycznego, ale też podróże biznesowe Polaków do USA.

Mówiąc o możliwościach przyznania Polakom prawa bezwizowego wjazdu do USA, Szczerski podkreślił: “Nie chcemy żadnych specjalnych ulg. Chcemy wejść do tego systemu zgodnie z przepisami amerykańskimi, dlatego czekamy”.

Szczerski wyjaśnił też, że strona polska czeka na koniec września. Wtedy właśnie ma być podliczony przez amerykanów odsetek wiz odmownych dla Polaków – jeżeli odsetek ten spadnie poniżej 3 proc., Polacy powinni otrzymać możliwość bezwizowego wjazdu do USA.

“Każdego, kto się wybiera do USA prosimy, żeby nadal te wnioski składał, bo to pomoże temu normalnemu, legalnemu wejściu (Polski – PAP) do sytemu (bezwizowego – PAP)” – powiedział szef gabinetu prezydenta. (PAP)

Na zdjęciu: Wiceprezydent USA Mike Pence podczas spotkania z prezydentem Polski Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim w Warszawie fot.RADEK PIETRUSZKA/EPA-EFE/Shutterstock