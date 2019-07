Patriotyzm na co dzień i od święta 0 4 lipca 2019

Choć 4 lipca lubimy wywiesić przed domem amerykańską flagę i odpalić grilla, w Stanach Zjednoczonych patriotyzm to coś więcej niż fajerwerki z okazji Dnia Niepodległości. Troska o weteranów, udział w wyborach, służba w ławie przysięgłych, zaciąganie się do wojska – te i inne czynniki decydują o miłości do kraju. Jaki jest poziom amerykańskiego patriotyzmu w Illinois i naszego osobistego patriotyzmu wobec nowej ojczyzny? Czy jeśli demonstrujemy go tylko za pomocą flagi, robimy to chociaż prawidłowo?

Stan Lincolna nie bez powodu często jest krytykowany. Skorumpowani politycy, gubernatorzy w więzieniu, niebotyczne podatki, bolączki finansowe. Jakby tego było mało, teraz zarzuca się nam również słaby patriotyzm. Portal finansowy WalletHub uplasował Illinois na dalekim, 41. miejscu listy najbardziej patriotycznych stanów w kraju. Jest to wyjątkowo surowa ocena wobec stanu, który jest przecież miejscem urodzenia trzech byłych prezydentów – Abrahama Lincolna, Ronalda Reagana, Ulyssesa S. Granta. Również b. prezydent Barack Obama uznaje Illinois za swój rodzinny stan.

Patriotyzm poszczególnych stanów oceniano na podstawie 13 wskaźników zaangażowania obywatelskiego i wojskowego. Pod uwagę wzięto również statystyki spisu powszechnego (U.S. Census) oraz United States Elections Project.

Daleką 41. pozycję w rankingu Illinois otrzymało na podstawie zaangażowania wojskowego obywateli, ocenionego na podstawie liczby ochotników wstępujących do wojska na tysiąc dorosłych mieszkańców, liczby weteranów wojskowych na tysiąc mieszkańców, członków czynnej służby wojskowej na 100 tys. mieszkańców oraz liczby członków rezerwy.

Na 37. miejscu Illinois znalazł się pod względem zaangażowania obywatelskiego, ocenianego na podstawie liczby osób głosujących w wyborach w 2016 roku, godzin wolontariatu, w tym w organizacjach AmeriCorps i Peace Corps, uczestnictwa w ławie przysięgłych, przynależności obywateli do grup i organizacji oraz wymogów w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży.

Za najbardziej patriotyczny stan uznano New Hampshire. Pozostałe w pierwszej dziesiątce to: Wyoming, Vermont, Utah, Idaho, Wisconsin, Alaska, South Carolina, Missouri, Minnesota. Na ostatnim miejscu pod względem patriotyzmu znalazł się stan New Jersey.

Jak widać, patriotyzm to coś więcej, niż wywieszanie amerykańskiej flagi w najważniejsze święta narodowe. A skoro o fladze mowa…

Jak prawidłowo obchodzić się z flagą

Ustanowione w 1923 r. federalne prawo pod nazwą „Flag Code” (kodeks flagi) jasno określa, w jaki sposób należy obchodzić się i jak prezentować amerykańską flagę. Teoretycznie każde użycie flagi inne niż wywieszanie jej w formie sztandaru jest bezprawne. Oto kilka najciekawszych faktów oraz wyjątków z kodeksu flagi. Jego pełny tekst można znaleźć na stronie legion.org/flag/code

Wyrażenie „The American Flag” (amerykańska flaga) jest niepoprawne. Jedyna dopuszczalna nazwa flagi to „Flag of the United States of America”. Wszystkie inne nazwy, łącznie z powszechnie używanymi przez Amerykanów określeniami: The Star Spangled Banner (sztandar połyskujący gwiazdami), The Stars and Stripes (gwiazdy i paski), Red White and Blue (czerwień, biel i kolor niebieski), Old Glory – to nieoficjalne „pseudonimy” flagi.

Flaga zawsze powinna mieć 13 pasków (oznaczających 13 pierwszych kolonii, które utworzyły niepodległe państwo) i 50 gwiazdek (oznaczających 50 obecnych stanów).

Kolory są bardzo ważne. Nie każdy niebieski to „Old Glory Blue”, który reprezentuje „czujność, wytrwałość i sprawiedliwość”. Podobnie czerwony musi być „Old Glory Red”, czyli reprezentować „wytrzymałość i bohaterstwo”.

Flaga nigdy nie powinna dotykać ziemi, podłogi, wody lub czegokolwiek pod sobą. Zawsze powinna swobodnie wisieć i powiewać.

Wywieszanie flagi do góry nogami jest symbolem niepokoju w narodzie, ponadto dużym nietaktem. Niebieskie pole z gwiazdami powinno być zawsze umieszczone w lewym górnym rogu – z perspektywy obserwatora.

Flaga na samochodzie powinna być zawsze przytwierdzona do przedniej prawej strony pojazdu.

Flaga nigdy nie powinna być używana do celów reklamowych: naszywana, nadrukowywana, lub w żaden inny sposób odciskana na czymkolwiek przeznaczonym do wyrzucenia po tymczasowym użyciu (np. serwetki, naczynia jednorazowe, poduszki itp.)

Flaga nie może być używana jako naczynie do niesienia czy podawania czegokolwiek.

Flaga nie może być rozsuwana w formie kotar, ani w żaden sposób pofałdowana lub pomarszczona. Flaga nigdy nie powinna być używana jako odzież, pościel lub aranżacje okienne. Flaga nigdy nie powinna być używana do pokrycia sufitu.

Chroń flagę przed deszczem i śniegiem. W tym przypadku wywieszaj ją tylko, jeśli zrobiona jest z materiału odpornego na warunki pogodowe.

Zużyta flaga, nie będąca już w stanie godnie reprezentującym symbol narodowy, powinna być zniszczona w odpowiedni sposób. Teoretycznie zaleca się jej spalenie, lecz innym sposobem godnego pozbycia się flagi jest oddanie jej do lokalnego ośrodka amerykańskich weteranów (VFA).

Kodeks flagi nie przewiduje żadnych kar za łamanie ustanowionych przepisów. Stąd tak powszechny jest widok amerykańskiej flagi na odzieży i przedmiotach codziennego użytku. Kodeks traktowany jest bardziej jako zestaw wskazówek dla patriotów, którzy chcą wywieszać flagę prawidłowo i z należytym szacunkiem. W przeciwnym razie większość mieszkańców kraju uznana byłaby za bezkarnych przestępców. Happy 4th of July!

Joanna Marszałek

j.marszalek@zwiazkowy.com