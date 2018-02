Oskarżono sprawcę uszkodzenia figury z terakotowej armii

W zeszłym tygodniu FBI aresztowało młodego Amerykanina, podejrzanego o kradzież kciuka glinianej figury żołnierza ze słynnej chińskiej armii terakotowej z ekspozycji w muzeum w Filadelfii. Oskarżonym jest 24-letni Michael Rohana, który był w muzeum 21 grudnia.

Chińskie władze domagają się dla niego surowej kary. Terakotowa armia sprzed 2,2 tys. lat z Xi’an, tworząca orszak pogrzebowy cesarza Szi Huangdi, jest zabytkiem wybitnym; liczy ponad 8 tys. żołnierzy naturalnej wielkości, a ich postacie mają zindywidualizowane rysy. Kciuk został ułamany rzeźbie kawalerzysty. Wartość uszkodzonej figury szacowana jest na 4,5 mln dolarów.

Rohana wślizgnął się ukradkiem po godzinach na wystawę prezentującą w filadelfijskim muzeum 10 wypożyczonych przez Chiny figur. W muzeum uczestniczył w przedświątecznym spotkaniu, tzw. ugly sweaters party – modnych w krajach anglojęzycznych od co najmniej 10 lat przyjęciach, których uczestnicy przychodzą w „okropnych bożonarodzeniowych swetrach” z motywami reniferów, św. Mikołaja, choinki, itp.

Rohana przyznał się, że mężczyzna w zielonym swetrze, sfilmowany przez kamery bezpieczeństwa, to on. Przyświecając sobie telefonem komórkowym, przeszedł pod czarnym sznurem odgradzającym wejście na wystawę, wszedł na platformę z jedną z rzeźb, objął ją, i zrobił sobie z nią selfie. Następnie, jak opisuje to FBI, lewą rękę położył na dłoni rzeźby, odłamał kawałek i odłamany fragment schował do kieszeni.

Personel Instytutu Franklina, gdzie się to wszystko wydarzyło, nie zauważył uszkodzenia aż do 8 stycznia. Dopiero wtedy zawiadomiono policję i FBI rozpoczęła dochodzenie. Doprowadziło ono do Rohany, który przyznał się i oddał agentowi FBI gliniany kciuk, który trzymał w szufladzie biurka. Został zwolniony za kaucją 13 lutego.

Prowincjonalne centrum wymiany zabytków kultury w chińskiej prowincji Szensi (Shaanxi) w środkowych Chinach planuje wysłanie do USA swoich specjalistów, aby dokleili odłamany fragment. Jak podaje chińska agencja Xinhua, centrum to w ciągu 40 lat zorganizowało 260 wystaw armii terakotowej na całym świecie, ale nigdy dotąd nie zdarzył się na żadnej z nich akt wandalizmu. (PAP)