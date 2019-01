„Odnaleźć Pana Jezusa”. VI Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Chicago 0 14 stycznia 2019

Ze śpiewem kolęd na ustach i w symbolicznych koronach na głowach szli wierni uczestniczący w VI Orszaku Trzech Króli, który w niedzielę 6 stycznia wyruszył z parafii pw. św. Ferdynanda i ulicą Belmont dotarł do kościoła pw. św. Władysława.

Orszak otwierali jadący na koniach Mędrcy ze Wschodu, a tuż za nimi szli proboszczowie parafii, którzy orszak zorganizowali – ks. Zdzisław Torba i o. Marek Janowski w asyście gości.

Obecny był wicekonsul Piotr Semeniuk. Tradycyjnie uczestniczył w orszaku radny 30. okręgu Ariel Reboyras. Szła kandydatka na burmistrza Chicago, rewident stanu Illinois Susana Mendoza z mężem, burmistrz Schiller Park, Nick Caiafa i prezes Związku Klubów Polskich,Jan Kopeć. Na samochodowej naczepie znajdowali się kolędnicy z gwiazdą, Święty Mikołaj i chór śpiewający polskie i amerykańskie kolędy. Ta bożonarodzeniowa procesja zakończyła się przy symbolicznym żłóbku ustawionym przed wejściem do kościoła św. Władysława. Obecne na placu dzieci otrzymały prezenty od Mikołaja.

Po procesji o. Marek Janowski zaprosił wszystkich na gorącą herbatę i poczęstunek do sali parafialnej, gdzie grupa uczniów ze szkoły im. św. Ferdynanda przedstawiła jasełka. Zorganizowanie tej formy modlitwy ulicami jest możliwe dzięki przychylności miejscowego radnego Ariela Reboyrasa oraz policjantów z Dystryktu 25., którzy zabezpieczają trasę, a także Józefa Sitko, właściciela farmy „Siwy Koń”. Dzięki niemu w orszaku pojawiają się wcielający się w królewskie postaci jeźdźcy na koniach. Marek Jarosz udostępnił olbrzymią ciężarówkę, a dzięki hojności właścicieli „Montrose Deli”, „Lowell Foods” i paru innych sponsorów, wolontariuszki z parafialnego klubu przygotowały obfity posiłek dla wszystkich uczestników.

– To już po raz szósty mogliśmy ten polonijny orszak mieć tutaj w Chicago. Od kilku lat diecezja zaprasza parafie do współpracy i dlatego my, jako parafia pw. św. Ferdynanda, ze wspólnotą wiernych z parafii pw. św. Władysława oraz Jezuickim Ośrodkiem Milenijnym razem organizujemy w ciągu roku takie wydarzenia. Jednym z nich jest Orszak Trzech Króli, którym ta współpraca sześć lat temu się rozpoczęła (…). Dzięki temu możemy wyjść na ulice i obwieścić światu, że Pan Jezus się narodził. Żeby wszyscy pamiętali, z czym są związane Święta Bożego Narodzenia, żeby one nie zniknęły wraz z dekoracjami, które tak szybko znikają z witryn i ulic bezpośrednio po świętach. Dlatego dzisiaj wyszliśmy na ulice z Trzema Królami, aby na nowo odnaleźć Pana Jezusa, aby wrócić do naszych domów, do naszych miejsc pracy i tam, gdzie nas Pan Bóg posyła na co dzień odmienionymi. Tak jak królowie wrócili już inną drogą do swojej krainy, tak my mamy wrócić tą lepszą drogą – powiedział o genezie tej formy manifestacji wiary proboszcz ks. Zdzisław Torba.

Tej zdobywającej w Chicago coraz większą popularność formie wyrażania wiary katolickiej sprzyjała w tym roku aura. Obyło się bez mrozu, śnieżycy i innych pogodowych utrudnień, dzięki czemu okoliczni mieszkańcy mogli przyglądać się orszakowi.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP