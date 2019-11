Od 11 listopada Polacy do Stanów Zjednoczonych bez wiz 0 6 listopada 2019

Pełniący obowiązki szefa resortu bezpieczeństwa narodowego USA Kevin K. McAleenan włączył Polskę do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program). Od 11 listopada 2019 r. Polacy mogą podróżować do USA bez wiz – podano na stronie resortu.

Decyzję McAleenan podjął w koordynacji z sekretarzem stanu Mikiem Pompeo. Na tym etapie procedury rządowej Kongres USA nie pełni już żadnych funkcji.

Od 11 listopada obywatele Polski będą mogli bez wiz podróżować do USA w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni.

„Dołączenie Polski do programu ruchu bezwizowego to dowód specjalnych relacji, które istnieją między naszymi państwami oraz trwającej przyjaźni i biskiej współpracy dotyczącej wspólnych priorytetów bezpieczeństwa” – ogłosił w rządowym komunikacie datowanym na wtorek, a opublikowanym w środę McAleenan.

„Silna i dynamiczna gospodarka jest konieczna dla narodowego bezpieczeństwa USA. Zgodnie z amerykańskim towarzystwem turystycznym 23 miliony turystów przyjechały w 2017 roku dzięki programowi Visa Waiver Program, ich wydatki wygenerowały blisko 190 mld USD gospodarczej aktywności i wsparły blisko milion miejsc pracy” – czytamy na stronie resortu. Jak na niej dodano, strona amerykańska „cieszy się na dalszą pracę z polskim rządem w trakcie pogłębiania naszej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz ułatwiania podróżowania dla naszych obywateli”.

O zniesienie ruchu wizowego między USA i Polską władze w Warszawie ubiegały się od wielu lat.

Prezydent Andrzej Duda w środę poinformował, że tego dnia w Waszyngtonie zostanie oficjalny ogłoszony komunikat o tym, że Polska została przyjęta do programu ruchu bezwizowego. Wcześniej na początku października prezydent USA Donald Trump podpisał zgodę na włączenie Polski do Visa Waiwer Program. Do środy trwały amerykańskie administracyjne procedury rządowe w tej sprawie.

Dołączenie Polski do programu ruchu bezwizowego, w której od 11 listopada znajdować się będzie 39 państw, stanowi wyłom w antyimigracyjnej polityce administracji Trumpa. Być może nie jedynym – po Polsce do programu ruchu bezwizowego z USA może dołączyć starająca się równocześnie o wejście do strefy Schengen Chorwacja.

Visa Waiver Program wszedł w życie w 1986 r. w celu wspomagania rozwoju turystyki i zacieśniania więzów USA z sojusznikami. Polska nie była dotąd objęta tym programem ze względu na zbyt wysoki odsetek osób, którym odmówiono wizy amerykańskiej.

Państwo, które dołączyło do Visa Waiver Program dalej podlega obserwacji administracji USA. W przypadku zauważenia przez Amerykanów rzeczywistych czy potencjalnych negatywnych konsekwencji ruchu bezwizowego możliwe jest wykluczenie takiego kraju z programu. Takim przykładem jest Argentyna. Z uwagi na tamtejszy kryzys finansowy w 2002 roku Waszyngton zdecydował się na zakończenie ruchu bezwizowego z tym państwem

By pojechać do USA bez wizy konieczna będzie rejestracja i otrzymanie autoryzacji w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA), biometryczny paszport ważny przynajmniej 90 dni i bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA.

Cena rejestracji w tym systemie to 14 USD. Opłata za wizę turystyczną/biznesową wynosi obecnie 160 USD. Podróżni z wizą nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej z niej korzystać. Rekomenduje się dokonanie procedury ESTA na minimum 72 godziny przed przybyciem do USA.

Zgoda w systemie ESTA dotyczy pobytu do 90 dni i jest wydawana na dwa lata (w tym czasie można odwiedzić USA dowolną ilość razy, ale żaden pobyt nie może przekroczyć 90 dni). Po dwóch latach konieczna jest ponowna rejestracja w systemie ESTA.

Autoryzacji w systemie ESTA nie otrzymają z reguły osoby, którym w przeszłości odmówiono wizy lub które „miały problemy mogące wpłynąć na prawo do otrzymania wizy, takie jak wyrok sądowy lub złamania prawa imigracyjnego USA” – czytamy na stronie amerykańskiej ambasady w Polsce.

Program ruchu bezwizowego nie obejmuje też osób, które po 1 marca 2011 roku odwiedziły Koreę Północną, Iran, Irak, Libię, Somalię, Sudan, Syrię lub Jemen.

W przypadku braku otrzymania autoryzacji ESTA można ubiegać się o wizę w amerykańskiej ambasadzie lub konsulacie.

Decyzja o wpuszczeniu podróżnego na terytorium Stanów Zjednoczonych leży w kompetencjach amerykańskiego urzędnika służby imigracyjnej w porcie lotniczym lub porcie. Ma on prawo do odesłania każdej osoby, która wzbudzi jego podejrzenia. W praktyce jednak takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski (PAP)

fot.Depositphotos.com