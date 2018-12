Obama i Clinton wyrażają żal z powodu śmierci George’a H. W. Busha

Byli prezydenci Stanów Zjednoczonych Barack Obama i Bill Clinton wyrazili ubolewanie z powodu śmierci 41. prezydenta USA George’a H. W. Busha, podkreślając jego służbę dla kraju.

„Ameryka w osobie George’a Herberta Walkera Busha utraciła patriotę i skromnego sługę. Nasze serca przepełnia dziś smutek, lecz także wdzięczność. Nie tylko za lata, w których był naszym czterdziestym pierwszym prezydentem, lecz także za ponad 70 lat oddanej służby dla kraju, który kochał” – czytamy w tweecie Obamy opublikowanym w piątek wieczorem czasu lokalnego.

Jak dodał, „gdy rozkwitły demokratyczne rewolucje w Europie Wschodniej, to jego pewne, dyplomatyczne działanie” umożliwiło osiągnięcie „zakończenia zimnej wojny bez oddania strzału”.

Obama złożył także kondolencje rodzinie zmarłego i „wszystkim, którzy zainspirowali się przykładem George’a i (jego nieżyjącej już żony) Barbary”.

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY

„Wraz z Hillary ubolewamy z powodu odejścia Prezydenta George’a H.W. Busha i dziękujemy za jego wspaniałe długie życie w służbie, miłość oraz przyjaźń. Jestem wdzięczny za każdą minutę, którą z nim spędziłem i zawszę będę postrzegał naszą przyjaźń jako jeden z największych prezentów, które otrzymałem w życiu” – napisał na Twitterze Clinton, także w imieniu swojej małżonki, byłej sekretarz stanu USA Hillary Clinton.

Hillary and I mourn the passing of President George H. W. Bush, and give thanks for his great long life of service, love and friendship. I am grateful for every minute I spent with him and will always hold our friendship as one of my life’s greatest gifts. https://t.co/1CYdrIeKmz

— Bill Clinton (@BillClinton) December 1, 2018