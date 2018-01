NYT: Steve Bannon wezwany przez zespół Muellera do złożenia zeznań 0 by J M 16 stycznia 2018

Zespół dochodzeniowy prokuratora specjalnego Roberta Muellera wezwał b. głównego stratega Białego Domu, Steve’a Bannona do złożenia zeznań w sprawie ingerencji Rosji w amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 r. – podał we wtorek „New York Times”.

Zeznania Bannona mają dotyczyć ewentualnych powiązań i kontaktów osób z najbliższego otoczenia obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa z przedstawicielami Kremla w czasie kampanii prezydenckiej w 2016 roku.

Bannon zeznawał we wtorek za zamkniętymi drzwiami przed komisją ds. wywiadu Izby Reprezentantów USA, która także bada, czy nie doszło do zmowy między pracownikami sztabu wyborczego Donalda Trumpa a Rosjanami, a w konsekwencji do wmieszania się Moskwy w przebieg amerykańskicg wyborów.

NYT sugeruje, że sam Bannon nie jest bezpośrednio objęty śledztwem zespołu Muellera, a występuje w nim tylko jako świadek.

W zeszłym tygodniu Bannon – były doradca prezydenta Trumpa ds. strategicznych zrezygnował ze stanowiska prezesa zarządu prawicowego portalu informacyjnego Breitbart News Network.

Miało to związek z opublikowaniem książki Michaela Wolffa „Fire and Fury: Inside the Trump White House”. Cytowany w niej obszernie Bannon ocenił Trumpa jako „umysłowo niezdolnego” do panowania nad Białym Domem i jego personelem.

Bannon miał także powiedzieć, że spotkanie syna obecnego prezydenta, Donalda Trumpa juniora i czołowych przedstawicieli sztabu wyborczego Trumpa w czerwcu 2016 roku z grupą Rosjan było „zdradzieckie” i „niepatriotyczne”.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińska (PAP)