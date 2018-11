Meksyk. 98 migrantów zostanie deportowanych do ich krajów 0 by EM 26 listopada 2018

Rząd Meksyku postanowił w poniedziałek deportować 98 migrantów, którzy próbowali nielegalnie sforsować granicę z USA – poinformował Gerardo Garcia Benavente z meksykańskiego Narodowego Instytutu ds. Migracji.

„98 osób zostało oddanych do dyspozycji urzędników migracyjnych i będą one wydalone z naszego kraju” – powiedział Benavente na antenie publicznej telewizji Televisa.

Wcześniej 42 migrantów z Ameryki Środkowej, którzy kilka dni temu przybyli w dużej karawanie uchodźców do meksykańskiego miasta Tijuana przy granicy z USA, zostało zatrzymanych po amerykańskiej stronie granicy. Aresztowani wchodzili w skład grupy około 500 osób usiłujących w niedzielę wieczorem przedostać się nielegalnie do USA.

Również w poniedziałek prezydent USA Donald Trump wezwał władze Meksyku, by deportowały migrantów do ich krajów pochodzenia. „Meksyk powinien odesłać (…) migrantów, z których wielu to zatwardziali kryminaliści, z powrotem do ich krajów. Zróbcie to samolotem, autokarem, jakkolwiek chcecie, ale NIE wejdą do USA. Jeśli będzie trzeba, zamkniemy Granicę na stałe” – napisał Trump na Twitterze.

Według meksykańskich władz obecnie na terytorium tego kraju przebywa ponad 8 tysięcy ludzi z tzw. karawany migrantów. Większość z nich, około 7,4 tys., koczuje w miastach Mexicali i Tijuana, położonych w pobliżu granicy z USA. (PAP)

Na zdjęciu Punkt graniczny Garita El Chaparral w Tijuanie

fot.Alejandro Zepeda/EPA-EFE/REX/Shutterstock