Leasing czy kupno?

Choć decyzja o wynajęciu lub zakupie samochodu ma konsekwencje finansowe, to jednak pieniądze nie są jedynym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, zanim zdecydujemy się, co wybrać. Aby pomóc w tym wyborze, podam najważniejsze zalety i wady każdego rozwiązania– leasingu i kupna, a także zdradzę, co powinno się wiedzieć o wynajmie samochodów, aby móc zdecydować, która opcja jest odpowiedniejsza.

Korzyści z wynajmu samochodu

1. Niższe płatności miesięczne. Koszt wynajmu samochodu jest zazwyczaj znacznie niższy niż koszt zakupu.

2. Wymagana jest niewielka lub żadna zaliczka, a ty nie musisz płacić żadnego podatku. Jeśli jednak zwrócisz leasingowany pojazd, możesz mieć dodatkowe opłaty za przekroczenie limitu, które przekraczają dopuszczalny limit, przedwcześnie kończąc dzierżawę lub nie naprawiając żadnych uszkodzeń.

3. Nigdy nie jesteś winny bankowi więcej niż wynosi wartość samochodu. Kiedy wynajmujesz samochód, robisz to na czas określony, który zazwyczaj wynosi od jednego roku do czterech lat. Kwota, którą płacisz co miesiąc, jest powiązana z kwotą amortyzacji oczekiwaną w okresie leasingu. Różne marki i modele pojazdów tracą na wartości według różnych stawek. Płacisz tylko za amortyzację samochodu, która ma miejsce w okresie leasingu i nigdy nie możesz być winien więcej niż ich samochód jest wart.

4. Mniej kosztów napraw. Jeśli jesteś objęty gwarancją producenta w okresie obowiązywania umowy leasingu, nigdy nie musisz się martwić, że otrzymasz duży, nieoczekiwany rachunek za naprawę. Jednak nadal jesteś odpowiedzialny za regularne utrzymanie i minimalną kwotę ubezpieczenia auta wymaganego przez stan, w którym mieszkasz.

5. Częste zmiany samochodu. Jeśli wynajmujesz nowy pojazd co kilka lat, zawsze będziesz mógł korzystać z najnowszej technologii, komfortu i bezpieczeństwa. Nigdy nie musiałem sprzedawać samochodu. Po wygaśnięciu okresu leasingu „zamkniętego” możesz po prostu zwrócić pojazd lub rozpocząć nową dzierżawę innego pojazdu. Ale nigdy nie musisz przechodzić przez kłopot z samodzielną sprzedażą pojazdu lub obawiać się uzyskania uczciwej wartości wymiany. Możesz mieć też możliwość zakupu pojazdu pod koniec okresu leasingu za wcześniej ustaloną cenę. Może to być dobry pomysł, jeśli pojazd jest wart więcej niż uzgodniona cena zakupu – lub zły pomysł, jeśli jest wart mniej pieniędzy.

6. Nie wymaga zatwierdzenia pożyczki.

Jeśli masz mniej niż świetny kredyt, możesz nie dostać kredytu na samochód lub będziesz musiał zapłacić niewiarygodnie wysokie odsetki. Firmy leasingowe zazwyczaj nie są tak rygorystyczne jak kredytodawcy, ponieważ mogą łatwo odebrać pojazd, jeśli nie dokonasz płatności lub naruszysz okres leasingu.

7. Łatwiejsze odliczanie kosztów użycia samochodu w biznesie. Zwykle możesz całą ratę leasingową rozpisać w rozliczeniu, jako wydatek biznesowy.

Korzyści z zakupu samochodu

1. Płacenie mniej w dłuższej perspektywie. Miesięczne opłaty leasingowe są na ogół mniejsze niż miesięczne płatności z tytułu kredytu samochodowego. Jednak przy każdej wypłacie kredytu możesz zbudować kapitał na przyszłość, gdy zdecydujesz się sprzedać samochód. Zakup pojazdu i prowadzenie go przez kilka lat po jego spłacie może być najtańszym sposobem na posiadanie samochodu

2. Masz możliwość sprzedaży. Jako właściciel samochodu możesz w dowolnym momencie go wymienić lub sprzedać (i spłacić istniejące saldo kredytu). Nigdy nie jesteś ograniczony określonym okres własności, jak w przypadku leasingu samochodu.

3. Brak limitu przejechanych mil. Kiedy potrzebujesz przejechać pojazdem tyle mil, ile chcesz, o wiele lepiej jest go posiadać. Leasing nakłada limity na liczbę mil, które można przejechać i nalicza sporą opłatę po przekroczeniu tego limitu.

4. Brak ograniczeń wyglądu. Jeśli chcesz używać samochodu lub ciężarówki bez konieczności utrzymywania go w idealnym stanie lub chcesz go ulepszyć, zawsze powinieneś kupić samochód, bo firma leasingowa będzie żądała abyś zwrócił samochód taki, jakim go wynająłeś.

5. Zniżka na amortyzacji przy kupnie samochodu używanego. W zależności od pojazdu, 20 do 40 proc. utraty jego wartości występuje w ciągu pierwszych kilku lat. Kupując pojazd w wieku od 2 do 3 lat, zyskujesz przewagę polegającą na zapłaceniu ceny, która odzwierciedla znaczny rabat amortyzacyjny ze względu na utratę wartości.

Różnica między leasingiem a kupnem na raty

Jednym z pytań, na które często zwracają uwagę kupujący samochód, jest różnica między leasingiem a finansowaniem samochodu. Te dwie drogi dostępu do nowego pojazdu nie powinny być nigdy mylone, ponieważ obie mają zupełnie inne warunki i rezultaty, o których mówiłem powyżej.

Finansowanie samochodu polega na zaciągnięciu kredytu samochodowego, aby pomóc ci w zakupie pojazdu, podczas gdy leasing samochodu jest dokonywaniem płatności, które pozwalają na korzystanie z samochodu przez określony czas. Kiedy finansujesz pojazd, jesteś jego właścicielem (zakładając, że dokonujesz płatności). Gdy bierzesz pojazd w leasing, to po prostu go pożyczasz.

Mówiąc najprościej, finansowanie pomaga kupić samochód. Leasing pomaga go wynająć.

Andrzej Babinicz



