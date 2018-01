Kobiety w Hollywood ruszają z kampanią przeciw molestowaniu 0 by MAB 2 stycznia 2018

Ponad 300 aktorek, scenarzystek, agentek, reżyserek i producentek uruchomiło inicjatywę Time’s Up, która ma pomagać w walce z molestowaniem seksualnym w przemyśle filmowym i poza nim. Wśród popierających inicjatywę są Reese Witherspoon i Cate Blanchett.

Informacja o projekcie została ogłoszona w formie listu otwartego w płatnym ogłoszeniu na łamach wtorkowego wydania „New York Timesa”.

Time’s Up (ang. czas minął) to „wspólny apel o zmianę, kierowany przez kobiety w przemyśle rozrywkowym do kobiet wszędzie” – napisały pomysłodawczynie projektu. „Walka kobiet o udział, awans i bycie słyszanymi” musi się zakończyć, „minął czas dla nieprzeniknionego monopolu” – dodały.

W liście zaadresowanym do „każdej kobiety (…), która musiała bronić się przed niechcianymi propozycjami natury seksualnej”, mowa jest o tym, że molestowanie często może być kontynuowane, bo „sprawcy i pracodawcy nie są za nie karani”. Wzywa się też do walki z „nierównością płci oraz nierównym podziałem władzy”, a także apeluje o równorzędne nagradzanie tej samej płacy niezależnie od płci pracownika.

Inicjatywa, wspierana m.in. przez Natalie Portman, Reese Witherspoon, Cate Blanchett, Evę Longorię i Emmę Stone, zebrała już 13 milionów dolarów na swoją działalność. Zebrane środki będą przeznaczane m.in. na finansowanie pomocy prawnej dla ofiar molestowania seksualnego w miejscu pracy, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Kampania Time’s Up jest kierowana przede wszystkim do osób, których nie stać na obronę, w tym do zatrudnionych w rolnictwie i fabrykach oraz w zawodach opiekuńczych.

W grudniu tygodnik „Time” opublikował listę „osób, które zerwały pakt milczenia”, czyli kobiet i mężczyzn, które publicznie wypowiedziały się przeciwko molestowaniu seksualnemu, i uznał globalny ruch przeciw molestowaniu #Metoo za „Człowieka Roku” 2017.

W 2017 roku akcja Metoo zdobyła duży rozgłos, a rozpoczęła się od apelu aktorki Alyssy Milano na Twitterze, by osoby, które zetknęły się z molestowaniem seksualnym, ujawniły się w mediach społecznościowych w geście solidarności z innymi ofiarami oraz by pokazać powszechność tego zjawiska. Między październikiem a grudniem hasztag #metoo został użyty na Twitterze ponad 6 mln razy.

Przyczyną Metoo stał się skandal z udziałem wpływowego producenta filmowego Harveya Weinsteina, którego kilkadziesiąt kobiet oskarżyło o molestowanie, a kilka o gwałt.(PAP)