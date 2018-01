Już 9 ofiar mrozów w USA

Nie ustępują mrozy, które rozpoczęły się w Chicago w Boże Narodzenie. Jeżeli sprawdzą się prognozy synoptyków, dopiero w niedzielę 7 stycznia odczujemy nieznaczną ulgę. Zimno dokucza także mieszkańcom większości terytorium USA.

Mieszkańcy Chicago z rozrzewnieniem wspominają 23 grudnia 2017 r., kiedy po raz ostatni w Chicago było „ciepło” – trzydzieści kilka stopni F (około 0-1 st. C). Po tej dacie było już tylko gorzej. Tym samym Wietrzne Miasto bliskie jest ustanowienia kolejnego rekordu – najdłuższego okresu z temperaturą odczuwalną nieprzerwanie poniżej 20 stopni Fahrenheita (minus 7 st. Celsjusza).

Tylko dwa razy w historii w Chicago dnotowano tak długi okres z temperaturą nieprzerwanie poniżej 20 st. F. Było to na przełomie stycznia i lutego 1936 roku oraz w pierwszej połowie lutego 1995 roku.

Taki mróz w połączeniu z wiatrem jest niebezpieczny i może być śmiertelny. Władze przypominają o osłonięciu skóry przy wyjściem na zewnątrz, odpowiednim ubiorze, obejmującym kilka warstw, zadbaniu o starszych i samotnych mieszkańców, a także o zwierzęta domowe. Kierowcy powinni zaopatrzyć swoje samochody w koce i prowiant na wypadek awarii lub śnieżyc. Problemy związane z niewystarczającym ogrzewaniem i innymi potrzebami rezydentów związanymi z mrozem należy zgłaszać pod miejskim numerem informacyjnym 311. Całodobowe centrum ogrzewania Garfield Center znajduje się pod adresem 10 S. Kedzie Ave., zaś w tygodniu w godz. od 9 do 17 można ogrzać się w następujących lokalizacjach:

– Englewood Center, 1140 W. 79th St.

– King Center, 4314 S. Cottage Grove Ave.

– North Area, 845 W. Wilson Ave.

– South Chicago, 8650 S. Commercial Ave.

– Trina Davila, 4312 W. North Ave.

W całym kraju z powodu fali zimna, jaka nawiedziła większość terytorium USA, w ciągu ostatniego tygodnia zmarło co najmniej dziewięć osób – podała we wtorek agencja AP. Odwołano niektóre noworoczne imprezy. Niskie temperatury dają się we znaki nawet mieszkańcom południa.

Według policji z St. Louis w stanie Missouri ostatnią ofiarą mrozów jest bezdomny mężczyzna, którego ciało znaleziono w poniedziałek wieczorem w pojemniku na śmieci. Mężczyzna najpewniej zamarzł, gdy temperatura w mieście spadła do minus 6 st. F (minus 21 st. C).

Krajowa służba meteorologiczna USA wydała we wtorek kolejne ostrzeżenia przed wyjątkowo niską temperaturą odczuwalną na rozległych obszarach, od południowego Teksasu aż po Kanadę, od Montany po Nową Anglię.

Niskie temperatury, które w poniedziałek odnotowywano na Środkowym Zachodzie, nie zniechęciły setek ludzi przed noworoczną kąpielą w jeziorze Michigan. Mimo ujemnych temperatur i ostrzeżeń przed hipotermią tłumy wzięły udział w tzw. Polar Plunge w Milwaukee. Organizatorzy odwołali jednak podobną imprezę w Chicago, gdzie nad jeziorem Michigan unosiła się biała para. Podobny los spotkał inną noworoczną tradycję – pływanie na nartach wodnych po jeziorze Pigeon na zachodzie stanu Michigan. Po raz pierwszy od 1980 roku impreza się nie odbyła, gdyż jezioro pokryła warstwa lodu.

W Aberdeen, w Dakocie Południowej, termometry pokazały rekordowe minus 32 st. F (minus 36 st. C). Poprzedni rekord w Nowy Rok padł tam 99 lat temu.

W Omaha, w stanie Nebraska, temperatura spadła w niedzielę do minus 14 st. F (minus 26 st. C), czyli do poziomu nienotowanego tam od 1884 roku. Władze przesunęły na najbliższy weekend noworoczny pokaz sztucznych ogni, który co roku przyciąga ok. 30 tys. widzów.

Kolejny rekord padł w Indianapolis, gdzie we wtorek rano temperatura spadła do minus 11 st. F (minus 24 st. C). Dotychczasowy rekord dla 2 stycznia padł w 1887 roku. W szkołach w Indianapolis odwołano lekcje.

W północno-wschodniej Montanie temperatura odczuwalna spadła do minus 58 st. F (minus 50 st. C), a w znanym z lodowatych zim Duluth, w Minnesocie, do minus 36 st. F (minus 38 st. C). W Teksasie, np. w Austin na południu, z powodu rzadkich opadów śniegu na śliskich drogach dochodziło do wielu wypadków.

Mróz we wtorek rano dawał się we znaki nawet mieszkańcom Atlanty (14 st. F/-10 st. C) i Nowego Orleanu 26 st. F/- 3 st. C). Na południu kraju władze otworzyły specjalne schroniska, w których ludzie mogą się ogrzać. Na Florydzie z powodu niskich temperatur zamknięto park wodny. (jm, PAP)

