Facebook walczy z „fake newsami”

Facebook poinformował w czwartek w wydanym oświadczeniu, że w ramach walki z tzw. fake newsami zamierza przekazywać więcej artykułów do podmiotów zewnętrznych w celu weryfikacji prawdziwości podanych w nich informacji – podał Reuters.

Firma dodała także, że zacznie używać unowocześnionych specjalistycznych narzędzi, które będą miały za zadanie wykrywanie potencjalnych „fake newsów” oraz przesyłanie ich do podmiotów zajmujących się badaniem ich zgodności z faktami. Następnie narzędzia te mają publikować wyniki analizy pod postem z oryginalnym artykułem.

Od miesięcy środowiska liberalne krytykują Facebook, wskazując, iż portal ten był głównym miejscem dystrybucji „fake newsów”, co według nich przyczyniło się do wygranej prezydenta USA Donalda Trumpa w zeszłorocznych wyborach prezydenckich. Portal spotkał się z podobną krytyką w Europie w okresie przedwyborczym we Francji i Niemczech.

Facebook poinformował w oddzielnym oświadczeniu, że nowe narzędzia do wykrywania ‚fake newsów’ są obecnie wdrażane w USA, Francji, Holandii oraz Niemczech.

Trump, który także walczy z „fake newsami”, uważa natomiast, że to media są głównie odpowiedzialne za ich tworzenie oraz rozpowszechnianie. We wtorek napisał na Twitterze, że nie zamierza przestać używać mediów społecznościowych, o co apelują jego oponenci polityczni oraz media posługujące się +fake newsami+, gdyż jest to jedyna możliwość przekazania społeczeństwu prawdy.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińska (PAP)