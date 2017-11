Eksperci USA potwierdzają, że Pjongjang przygotowuje tekst rakiety

Eksperci rządu USA potwierdzili we wtorek opinie analityków z Tokio i Seulu, którzy ostrzegli wcześniej, że sygnały radiowe i aktywność radarów w północnokoreańskich bazach rakietowych wskazują na przygotowania do kolejnej próby balistycznej reżimu w Pjongjangu.

Amerykańskie źródła, na które powołuje się Reuters, oceniają, że informacje, jakie wcześniej we wtorek przedstawiono w raporcie japońskich ekspertów, są prawdziwe i test rakiety może nastąpić „w najbliższych dniach”.

Agencje Japonii i Korei Płd. poinformowały, że w ostatnich tygodniach zaobserwowano nasilenie przekazów telekomunikacyjnych i innych niepokojących sygnałów w Korei Płn.

Według źródeł Kyodo japoński rząd został postawiony w stan gotowości.

Reuters podaje, że część amerykańskich ekspertów przypomina, iż Pjongjang czasem z rozmysłem stara się stworzyć mylne wrażenie, że przygotowuje się do wystrzelenia rakiety balistycznej lub testów nuklearnych, częściowo po to, by ukryć stan realnych przygotowań do takich prób, ale również po to, by zorientować się, jak sprawnie sygnały takie przechwytuje wywiad Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.

W tym roku Korea Północna przeprowadziła szereg prób rakiet balistycznych oraz swoją największą dotychczas próbę nuklearną, wywołując oburzenie społeczności międzynarodowej. Od 15 września reżim nie dokonał żadnej prowokacji, co wzbudziło nadzieje, że zastosowane przeciwko niemu sankcje są skuteczne. (PAP)