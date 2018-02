Dokumenty z symulacją ataku biologicznego znalezione w samolocie 0 by ao 5 lutego 2018

Pracownik telewizji CNN znalazł na pokładzie rejsowego samolotu dokumenty resortu bezpieczeństwa krajowego, opisujące wyniki przeprowadzonych ćwiczeń polegających na symulacji ataku biologicznego podczas finału ligi futbolu amerykańskiego – Super Bowl.

Dokumenty, które są tzw. raportem po wykonaniu ćwiczeń, szczegółowo opisywały postępowanie podczas ćwiczeń na wypadek przeprowadzenia ataku bronią biologiczną podczas niedzielnego finału Super Bowl.

Znaleziony raport został opracowany w grudniu 2017 roku i był oznakowany jako „tylko do celów służbowych” (ang. For Official Use Only – FOUO). Dokumenty nawiązywały do dwóch przeprowadzonych wcześniej ćwiczeń, które miały na celu sprawdzenie działania skoordynowanej akcji ratowniczej służby zdrowia, służb mundurowych oraz urzędników ds. zarządzania kryzysowego w wypadku ataku bronią biologiczną podczas finału Super Bowl w Minneapolis.

Według CNN pracownik sieci znalazł kopie rządowego raportu w tylnej kieszeni fotela w samolocie. W tym samym miejscu znaleziono również kartę pokładową i plan podróży należący do pracującego dla rządu naukowca, który jest managerem programu BioWatch, w ramach którego organizowane są ćwiczenia.

BioWatch to program resortu bezpieczeństwa krajowego zajmujący się wczesnym wykrywaniem ataków oraz mający wspomóc lokalne społeczności w przygotowywaniu skoordynowanego planu działania na wypadek przeprowadzenia ataku terrorystycznego z użyciem broni biologicznej.

Rzecznik prasowy ministerstwa Tyler Q. Houlton powiedział CNN, że „ćwiczenia zakończyły się spektakularnym sukcesem”. Ich pierwsza runda odbyła się w lipcu, a następna w listopadzie 2017 roku.

Dokumenty wskazują, że „część lokalnych organów ścigania oraz agencji zarządzania kryzysowego posiada jedynie pobieżną wiedzę na temat programu BioWatch i jego misji”. Raport odnotowuje, że pojawiły się „różnice zdań” co do liczby osób narażonych na skażenie, które prowadziły do „rozbieżnych opinii dotyczących kierunku podejmowanych działań”.

Z dokumentów wynika, że lokalne jednostki służby zdrowia były zdezorientowane sygnałami alarmowymi podczas przeprowadzanych ćwiczeń i nie wiedziały z kim mogą bezpiecznie wymieniać się informacjami dotyczącymi ataku. Według CNN dowodzi to, że „służba zdrowia miała problemy z oceną ryzyka zagrażającego miastu”.

Przedstawiciel ministerstwa bezpieczeństwa krajowego potwierdził stacji, że znaleziona „robocza wersja raportu” dotyczy 52. finału Super Bowl, który odbył się w niedzielę. Sieć CNN nie ujawniła, kto pozostawił dokumenty w samolocie.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińska (PAP)