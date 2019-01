Chleb jaglany

W przeciwieństwie do wielu chlebów bezglutenowych dzisiejszy bochenek jest zdecydowanie najsmaczniejszy. Lekki, gąbczasty, ma idealną konsystencję i dobrze się kroi. Jedną z najtrudniejszych rzeczy rzeczy z którymi trzeba sobie poradzić będąc na diecie bezglutenowej, jest brak dobrego chleba na kanapkę. Chleb dostępny w sklepach jest teraz o wiele lepszy niż pięć lat temu, ale nadal nie jest świetny.

Nie zrozumcie mnie źle, zwykle mam bochenek chleba kupionego w sklepie w mojej zamrażarce, na wszelki wypadek. Ale jeśli chodzi o bezglutenowe, nic nie przebije domowej roboty bochenka chleba.

Bezglutenowy chleb jest również łatwy do upieczenia, po prostu trzeba być trochę nieustraszonym w kuchni. Od lat nie mam niejadalnego bochenka chleba. Jasne, czasami nie są takie ładne, ale zawsze są smaczne.

Zapraszam do wypróbowania dzisiejszego przepisu.

Czas przygotowania: 1 1/2 godziny

Składniki na bochenek:

1 szklanka ciepłego mleka

2 łyżeczki (8g) drożdży suszonych

1 łyżka miodu

1 szklanka mąki jaglanej (150 g)

1/4 szklanki mąki migdałowej

1 1/2 szklanka mąki bezglutenowej (u mnie mieszanka mąki ryżowej, ziemniaczanej i tapioki)

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka octu jabłkowego

1/4 cup (60 ml) oleju np. z awokado

3 jajka

Foremkę natłuszczamy. W garnuszku łączymy mleko, drożdże i miód, mieszamy i odstawiamy na bok. Do misy miksera wsypujemy mąki i sól, dodajemy ocet, olej, jajka oraz zawartość garnuszka. Miksuj na wolnych obrotach przez kilka minut aż powstanie jednolita masa.

Ciasto przełóż do formy i odstaw do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na około 30-40 minut.

W międzyczasie rozgrzej piekarnik do 350 stopni F (175C). Chleb pieczemy przez około 35-40 minut.

Bochenek wyjmujemy niemal natychmiast z formy i studzimy. Kroimy po całkowitym wystudzeniu i przechowujemy w szczelnie zamkniętym worku lub pojemniku. Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej