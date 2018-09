Były senator Jon Kyl zastąpi w Senacie zmarłego Johna McCaina 0 by EM 4 września 2018

Były republikański senator Jon Kyl zastąpi na stanowisku senatora z Arizony zmarłego w sierpniu Johna McCaina – poinformował we wtorek w Kapitolu Stanowym Arizony w Phoenix gubernator Doug Ducey. Kilka minut wcześniej podał tę informację na Twitterze.

„Nie ma nikogo w Arizonie, kto byłby bardziej przygotowany do reprezentowania naszego stanu w Senacie USA niż Jon Kyl – oświadczył gubernator Ducey. – Rozumie, w jaki sposób funkcjonuje Senat, i będzie miał natychmiastowy i pozytywny wpływ, który przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom Arizony”.

Przed gubernatorem Duceyem wiadomość tę przekazała również na Twitterze wdowa po senatorze McCainie, Cindy McCain – podała agencja Associated Press. „Jon Kyl jest moim i Johna drogim przyjacielem. Jest to wielki hołd dla Johna, że (Jon Kyl) jest gotów powrócić do służby publicznej, by pomóc w stanie Arizona” – napisała Cindy McCain.

Jak podaje Reuters, Kyl był z McCainem w Senacie i doszedł do pozycji whipa Republikanów, czyli szefa dyscypliny Partii Republikańskiej (GOP) w Senacie, zanim przeszedł na emeryturę w 2013 roku.

Były doradca senatora McCaina, Doug Cole, powiedział, że Kyl to dobry, bezpieczny wybór. „Sądzę, że McCain byłby bardzo zadowolony z tego wyboru (…)” – dodał.

Gubernator Ducey powiedział we wtorek, że chce, aby Kyl pełnił swą funkcję do roku 2020, kiedy to wyborcy zdecydują o tym, kto będzie senatorem przez dwa ostatnie lata przerwanej zgonem kadencji McCaina. W 2022 roku odbędą się wybory na kolejną sześcioletnią kadencję.

GOP liczy na to, że 76-letni Kyl będzie bardziej wiarygodnym stronnikiem partyjnym od McCaina, którego sprzeciw wobec ustawy o uchyleniu programu powszechnej opieki zdrowotnej (Obamacare) spowodował w zeszłym roku zawirowania w GOP – zwraca uwagę AP. Wybór Kyla będzie miał także konsekwencje polityczne dla gubernatora Duceya. W listopadowych wyborach do Kongresu czeka go bowiem rywalizacja z Demokratą Davidem Garcią – pisze AP. I dodaje, że Kyl jest szanowanym Republikaninem z Arizony, który spędził 26 lat, reprezentując swój stan, zanim został lobbystą.

John McCain – bohater wojenny wielokrotnie odznaczony za męstwo, jeden z najwybitniejszych ustawodawców w powojennej historii Stanów Zjednoczonych, który wywarł olbrzymi wpływ na politykę zagraniczną USA, i niezaprzeczalny autorytet moralny Kongresu – zmarł 25 sierpnia w swoim ranchu „Sedona” w Arizonie w wieku 81 lat. McCain, w 2008 roku kandydat GOP na prezydenta USA, od roku cierpiał na nowotwór mózgu i zmarł krótko po rezygnacji z leczenia, do czego skłoniła go postępująca choroba.

Wybory do Kongresu odbędą się 6 listopada. Mają one obsadzić wszystkie mandaty (435) w Izbie Reprezentantów, do której ustawodawcy są wybierani na dwuletnią kadencję, i jedną trzecią mandatów w 100-osobowym Senacie, w którym kadencja trwa sześć lat.

Tegoroczne wybory do Kongresu nazywane są „wyborami środka kadencji” (ang. midterm election), ponieważ wypadają w środku czteroletniej kadencji prezydenta. (PAP)

Na zdjęciu: Jon Kyl i John McCain na fotografii archiwalnej z 14 grudnia 2011 roku fot.Michael Reynolds/EPA/REX/Shutterstock