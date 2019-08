Buskie lecznicze wody siarczkowe – Program Siarczkowej Diety Redukcyjnej 0 11 sierpnia 2019

Lecznicze właściwości siarki znane są od wielu lat. Kąpiele siarczkowe występują w kilku miejscach w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują wody z Buska Zdroju, wykorzystywane w Bristol Art & Medical Spa.

Siarka znajduje się w licznych warzywach, owocach, jak również w herbacie. Pierwiastek ten wpływa na zdrowie w bardzo korzystny sposób, redukując między innymi procesy zapalne, przywracając sprawność stawów, regenerując chrząstkę stawową, usprawniając pracę wątroby, oczyszczając z metali ciężkich oraz działając przeciwalergicznie. Dodatkowo, siarka organiczna jest składnikiem keratyny oraz kolagenu, stąd jej szerokie zastosowanie w zabiegach odmładzających, rewitalizujących i ujędrniających skórę.

Pomimo swoich leczniczych właściwości, związki siarki zawarte w pokarmach są bardzo słabe i łatwo ulegają rozpadowi podczas gotowania, pasteryzowania, a nawet zamrażania. W Polsce, ponad 150 lat temu wprowadzono do uzdrowisk kąpiele siarczkowe, umożliwiając kuracjuszom szybsze i bardziej efektywne wchłanianie związków siarki przez skórę.

Buska woda siarczkowa zawiera też liczne ilości jodu, bromu, oraz wiele innych mikroelementów, wapń, magnez, selen. Ilość składników mineralnych stanowi w sumie 1,43 proc. Odgrywa to niezwykle istotny fakt w procesie leczenia, gdyż o ostatecznym efekcie kuracji decydują wszystkie zawarte w kąpieli siarczkowej składniki.

Czerpana bezpośrednio ze źródeł mineralnych woda buska wykorzystywana jest do najsilniej działających zabiegów balneologicznych. Ze względu na zawartość wody o odczynie pH lekko zasadowym powoduje zmiękczenie naskórka oraz jego przebudowę, które wspomaga leczenie chorób skóry, takich jak łuszczyca, wypryski łojotokowe, twardzina czy nadmierne rogowacenie skóry. Dodatkowo kąpiel siarczkowa silnie rozszerza naczynia krwionośne powodując miejscowe zaczerwienienie skóry, co sprzyja leczeniu miażdżycy tętnic obwodowych. Wprowadzona do organizmu siarka zostaje zużyta do syntezy kwasu chondroitynosiarkowego wchodzącego w skład chrząstki stawowej powodując jej odbudowę. U kobiet wpływa na normalizację układu endokrynologicznego. Co więcej kąpiel posiada działanie przeciwzapalne, odczulające oraz odtruwające przy zatruciach metalami ciężkimi: ołowiem, rtęcią, bizmutem i arsenem. Obniża również poziom cholesterolu, trójglicerydów oraz kwasu moczowego, działanie to jest wykorzystywane przy leczeniu cukrzycy i dny moczowej.

W związku z udowodnionym działaniem wody siarczkowej na regulację metabolizmu, w Bristol Art & Medical SPA powstał Program Siarczkowej Diety Redukcyjnej

SDR to innowacyjny program normalizacji przemiany materii, który opiewa: diagnostykę, leczenie, edukację oraz opiekę multidyscyplinarnego zespołu (farmaceuty, lekarza, dietetyka, pielęgniarki, fizjoterapeutów oraz trenera personalnego)

Program ma na celu:

poprawę metabolizmu oraz wzrost tempa spalania tkanki tłuszczowej

usunięcie toksyn z organizmu oraz jego odkwaszenia

redukcję cellulitu i rozstępów, uelastycznienie i ujędrnienie skóry

redukcję obrzęków limfatycznych

poprawę ogólnej wydolności fizycznej i sprawności ruchowej

zmniejszenie lub zniwelowanie dysfunkcji i schorzeń spowodowanych m.in. nadmierną wagą oraz niewłaściwym obciążeniem układu mięśniowo – szkieletowego

pomoc układowi mięśniowemu w adaptacji do zwiększonego wysiłku ruchowego

Dodatkowo podczas pobytu wykonywany jest kompleksowy przegląd stanu zdrowia:

Badania laboratoryjne (morfologia krwi pełna, glukoza, lipidogram, bilirubina całkowita, elektrolity, żelazo, ALT, AST, mocznik, TSH, FT4, amylaza, lipaza, badanie ogólne moczu, białko w moczu, GGTP, insulina, kortyzol, leptyna)

Pomiar RR

Badanie echokardiograficzne (EKG)

USG (badanie tkanki tłuszczowej i stłuszczenia wątroby)

Badanie spirometryczne

Analiza masy i składu ciała (m.in. zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, beztłuszczowa masa ciała, ogólna waga wody w organizmie)

Badanie funkcjonalne narządu ruchu (badanie fizjoterapeutyczne)

Opiekę trenera personalnego:

treningi grupowe w blokach tematycznych (m.in. treningi aerobowe, stretching, zajęcia fat burning, zajęcia nordic walking)

aqua aerobik

zajęcia na sali cardio i sali fitness (do dyspozycji m.in. bieżnie woodway, orbitreki, rowery stacjonarne, rower leżący, hantle, ciężarki i ławeczka, urządzenia do treningu z oporem pneumatycznym, urządzenia do treningu funkcyjnego)

konsultacje indywidualne

wyselekcjonowane programy do pracy w domu

– opiekę lekarza

– opiekę dietetyka

– edukację pielęgniarską na temat zmiany stylu życia biorąc pod uwagę czynniki ryzyka chorób wywołanych np. otyłością (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hipercholesterolemia, a nawet zawał serca)

– opiekę farmaceuty

W ramach 11-dniowego pobytu nasi goście mogą sami sprawdzić działanie siarczkowej diety redukcyjnej.

Naszym celem jest opracowanie innowacyjnej terapii redukcji masy ciała, regulacji procesu przemiany materii i pracy układu pokarmowego przy wykorzystaniu złota naszego regionu – leczniczej wody siarczkowej.

Więcej informacji:

Bristol **** Art&Medical SPA

Ul. 1 Maja 1

28-100 Busko –Zdrój

Tel: +48 41 330 30 33

e-mail:recepcja@bristolbusko.pl

www.bristolbusko.pl