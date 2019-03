Bolton: Prezydent Trump jest gotów na wznowienie rozmów z Pjongjangiem 0 7 marca 2019

Prezydent Donald Trump jest otwarty na wznowienie rozmów z Koreą Północną w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego – poinformował w czwartek doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa John Bolton.

„Prezydent jest oczywiście otwarty na rozmowy, zobaczymy, kiedy to się może stać i jak to wszystko się ułoży” – powiedział Bolton w wywiadzie dla Fox News. Następnie odniósł się do informacji, jakoby Korea Północna wznowiła działania w zakresie zbrojeń rakietowych.

„Mamy wiele sposobów zdobywania informacji – podkreślił Bolton. – Będziemy uważnie badać sytuację. Jak powiedział prezydent, bylibyśmy bardzo rozczarowani, gdyby Korea Płn. podążała w kierunku odbudowy infrastruktury rakietowej”.

W czwartek agencja AP, powołując się na anonimowego posła parlamentu Korei Płd., podała, że południowokoreański wywiad wykrył nasilenie ruchu pojazdów w północnokoreańskim ośrodku badawczym Sanumdong na przedmieściach Pjongjangu, w którym, jak się podejrzewa, pracowano nad rakietami dalekiego zasięgu. To tam, jak pisze Reuters, skonstruowano międzykontynentalny pocisk balistyczny Hwasong-15, zdolny osiągnąć dystans ok. 13 000 km.

Dzień wcześniej dwa amerykańskie think tanki oraz agencja południowokoreańska Yonhap poinformowały, że wywiad Korei Płd. wykrył „oznaki przywracania budynku pomocniczego” na poligonie satelitarnym Sohae, znanym również jako baza rakietowa w Tongczang-ri.

„Byłbym bardzo rozczarowany, gdyby tak się działo – mówił Trump w reakcji na te doniesienia. – To bardzo wczesny raport, ale byłbym bardzo, bardzo rozczarowany przewodniczącym Kimem. Nie sądzę, że będę, ale zobaczymy, co się stanie. Mamy bardzo nieprzyjemny problem, ale musimy go rozwiązać. Nasze relacje są dobre”.

W ubiegłym tygodniu Donald Trump spotkał się po raz drugi z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem w Hanoi. Szczyt w stolicy Wietnamu zakończył się jednak bez porozumienia w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego ani ewentualnego złagodzenia sankcji gospodarczych nałożonych na Koreę Płn. (PAP)

Na zdjęciu: John Bolton

fot.JIM LO SCALZO/EPA-EFE/REX/Shutterstock