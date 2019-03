Aresztowano podejrzanego o zabójstwo domniemanego szefa mafii 0 18 marca 2019

Nowojorska policja poinformowała w sobotę o aresztowaniu Anthony’ego Comello, podejrzanego o zamordowanie domniemanego przywódcy rodziny przestępczej Gambino. Francesco „Frank” Cali został zastrzelony w środę w Nowym Jorku.

O aresztowaniu poinformował na konferencji prasowej detektyw Dermot F. Shea. Przewiduje on, że 24-letni mężczyzna zostanie oskarżony o morderstwo. Motyw zabójstwa nie jest jeszcze znany.

„Czy Comello działał sam? Czy działał w imieniu innych ludzi? Jaki był motyw? (…) Nie mam wszystkich odpowiedzi” – przyznał Shea.

Według innych funkcjonariuszy morderstwo nie miało związku z przestępczością zorganizowaną. Zastrzegli jednak, że śledztwo jest dopiero na początkowym etapie.

Jeszcze inne źródła informowały, że Comello, który nie był dotychczas karany, został aresztowany w sobotę rano czasu lokalnego w Brick Township w stanie New Jersey.

Anthony Comello, który był już przesłuchiwany przez detektywów, zaangażował prawnika. Policja nie odnalazła jeszcze narzędzia zbrodni. Odnalazła natomiast w New Jersey pojazd Comello.

Funkcjonariusze pobrali wcześniej odciski palców z samochodu ofiary. Nie potwierdzili, czy wskazują one na podejrzanego. Jednocześnie policja podała w sobotę więcej szczegółów na temat okoliczności zabójstwa Calego, który był znany jako „Franky Boy”.

Zgodnie z przedstawionym raportem, w środę ok. godz. 21.17 czasu lokalnego Comello wjechał swoim samochodem w zaparkowanego Cadillaca Calego w spokojnej dzielnicy Todt Hill na wyspie Staten Island. Następnie podszedł do drzwi jego domu i nacisnął dzwonek. Kamera zarejestrowała twarz mężczyzny. Podejrzany o morderstwo rozmawiał z Calim przez ok. minutę, a treść rozmowy została nagrana. Przyniósł on tablicę rejestracyjną, która odpadła od Cadillaca. Kiedy Cali usiłował ją przytwierdzić do samochodu, Comello strzelił do niego dwunastokrotnie.

Po przybyciu na miejsce zabójstwa funkcjonariusze znaleźli 53-letniego mężczyznę z ranami postrzałowymi. Karetka zabrała go do Staten Island University Hospital, gdzie stwierdzono zgon.

Amerykańskie media podkreślają, że rodzina Gambino była jedną z najpotężniejszych organizacji przestępczych w USA. Jej wpływy osłabły po aresztowaniach czołowych przywódców mafii w latach 80. i 90. ubiegłego wieku.

Według mediów Cali był szefem rodziny Gambino, ale nigdy nie był o to formalnie oskarżony. W 2008 roku wraz z dziesiątkami innych członków mafii został aresztowany za ściąganie haraczy. Przyznał się do wymuszania i otrzymał wyrok 16 miesięcy więzienia.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)