Agencje federalne przestrzegają przed kupowaniem nielegalnych produktów do wapowania

30 sierpnia 2019

Przedstawiciele federalnych agencji przestrzegają przed kupowaniem produktów i substancji do wapowania na czarnym rynku. Ostatnie przypadki zatruć i śmierci po paleniu e-papierosów mogą być związane z paleniem nielegalnych produktów zawierających psychoaktywny składnik THC.

Agencje federalne – Centers for Disease Control and Prevention (CDC) oraz Food and Drug Administration (FDC) ostrzegły amerykańską opinię publiczną przed kupowaniem na czarnym rynku produktów do wapowania, czyli palenia w tzw. e-papierosach. Eksperci z CDC i FDA badają 215 przypadków zatruć (w tym śmiertelnych) w 25 stanach. We wszystkich przypadkach zatruciu ulegli nastolatkowie lub młodzi dorośli palący e-papierosy. Wśród symptomów zatrucia badacze wymienili mocny kaszel, skrócony oddech, bóle w klatce piersiowej, zmęczenie, nudności i wymioty.

Ostateczne wyniki badań agencji nie są jeszcze znane, ale wiele wskazuje na to, że za zatrucia odpowiadają produkty do palenia pochodzące z czarnego rynku i zawierające psychoaktywny składnik marihuany, czyli THC. Substancje spalane w e-papierosach to zazwyczaj roztwory zawierające nikotynę i dodatki smakowe. Są one uważane za mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy, gdyż nie zawierają toksycznych substancji smolistych.

W 11 stanach i Dystrykcie Columbia legalne jest używanie marihuany i produktów zawierających THC, także tych przeznaczonych do palenia w e-papierosach. Produkty te są zazwyczaj produkowane i sprzedawane w oparciu o normy bezpieczeństwa. Przedstawiciele agencji federalnych podejrzewają, że szkodliwe wkłady do e-palenia mogą pochodzić z przemytu i jako nielegalne nie spełniają standardów bezpieczeństwa.

