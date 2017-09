Szef MSZ udaje się z wizytą do USA, odwiedzi m.in. N. Jork i Waszyngton 0 by ao 14 września 2017

Szef MSZ Witold Waszczykowski udaje się w czwartek do USA. W czasie tygodniowej wizyty odwiedzi Waszyngton, Nowy Jork oraz Doylestown. Weźmie m.in. udział w spotkaniu wysokiego szczebla ws. reformy ONZ pod przewodnictwem prezydenta USA Donalda Trumpa.

W piątek w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji weźmie udział w organizowanym przez sekretarza stanu USA Rexa Tillersona spotkaniu ministerialnym Rady Zarządzającej Wspólnoty Demokracji. Jak poinformowało biuro prasowe MSZ, będzie to okazja do podsumowania dwuletniej prezydencji USA w Radzie.

Wspólnota Demokracji jest międzyrządową koalicją państw o zasięgu globalnym, której głównym celem jest promowanie demokratycznych zasad oraz norm na świecie. WD została utworzona podczas międzynarodowej Konferencji Ministerialnej pt. „Ku Wspólnocie Demokracji”, zwołanej w czerwcu 2000 r. w Warszawie z inicjatywy ówczesnego szefa MSZ Bronisława Geremka oraz sekretarz stanu USA Madeleine Albright.

Głównymi tematami piątkowego posiedzenia będą, jak informuje biuro prasowe MSZ, demokracja i bezpieczeństwo, demokracja i rozwój oraz społeczeństwo obywatelskie. Podczas spotkania omówiona zostanie m.in. sytuacja w Wenezueli, Korei Płn. i Iranie, a także rola demokracji w przeciwdziałaniu terroryzmowi. Efektem spotkania powinna być deklaracja ministerialna.

„Dla Polski, która była jednym ze współzałożycieli Wspólnoty Demokracji – w Warszawie znajduje się siedziba Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji – udział w spotkaniu ministerialnym w Waszyngtonie jest naturalną konsekwencją naszego zaangażowania w procesy demokratyzacyjne na świecie” – podkreśla biuro prasowe MSZ.

Jak wskazały służby prasowe MSZ, jednym z przykładów polskiego zaangażowania na rzecz promowania roli społeczności obywatelskiej jest organizowana od 2012 r. międzynarodowa konferencja Warszawski Dialog na rzecz Demokracji. Szósta edycja konferencji, zatytułowana „Demokracja w dialogu, dialog w demokracji”, zaplanowana jest w dniach 7-8 grudnia w Warszawie.

Z kolei w sobotę minister Waszczykowski odwiedzi Doylestown w stanie Pensylwania, znane jako „Amerykańska Częstochowa”. W Doylestown mieści się Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, klasztor oraz cmentarz narodowy z licznymi pomnikami zasłużonych. Minister spraw zagranicznych spotka się tam z przedstawicielami miejscowej Polonii.

W niedzielę w Nowym Jorku szef MSZ będzie reprezentował Polskę na kolacji ministerialnej poświęconej sytuacji na Bliskim Wschodzie, organizowanej przez International Peace Institute. Jak podkreśla biuro prasowe MSZ, jest to dowód na to, że Polska aktywnie włącza się w dyskusję dotyczącą najważniejszych zagadnień międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

W poniedziałek szef polskiej dyplomacji weźmie udział w spotkaniu trójstronnym z ministrami spraw zagranicznych Szwecji i Ukrainy, w celu przedyskutowania kwestii utrzymania wątku sytuacji na Ukrainie na agendzie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Waszczykowski będzie również uczestniczył w spotkaniu wysokiego szczebla ws. reformy ONZ pod przewodnictwem prezydenta USA Donalda Trumpa, organizowanym przez USA z udziałem Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa. „Udział Polski w wydarzeniu i przystąpienie do wspólnej deklaracji ws. poparcia dla reformy ONZ jest potwierdzeniem naszego zaangażowania w prace nad reformą ONZ” – podkreśla biuro prasowe MSZ.

Na poniedziałek zaplanowane jest także nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE z udziałem Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Libii Ghassana Salame. Dyskusja będzie dotyczyła głównie współpracy UE z ONZ na rzecz rozwiązania kryzysu libijskiego.

Waszczykowski będzie towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie, w ramach polskiej delegacji, podczas debaty generalnej 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W jej trakcie prezydent wygłosi przemówienie narodowe jako czwarty mówca w sesji popołudniowej, pierwszego dnia debaty we wtorek, po przedstawicielach Mali, Monako i Peru. Andrzej Duda udaje się do USA w poniedziałek.

Temat przewodni tegorocznej debaty generalnej, wybrany przez przewodniczącego 72. sesji Miroslava Lajczaka, będzie brzmiał: „Focusing on people: striving for peace and a decent life for all on a sustainable planet” („Koncentrując się na ludziach: dążąc do pokoju i godnego życia dla wszystkich na zrównoważonej planecie”).

Ponadto w poniedziałek i we wtorek w Nowym Jorku – informuje biuro prasowe MSZ – minister odbędzie szereg spotkań dwustronnych z partnerami z całego świata. Waszczykowski spotka się również z członkami American Jewish Committee. Planowane są rozmowy z przedstawicielami państw takich jak Erytrea, Sudan Południowy, Filipiny i Algieria. Spotkania posłużą omówieniu najpoważniejszych aktualnych problemów o charakterze globalnym, a także najważniejszych aspektów współpracy dwustronnej.

W środę i czwartek w Waszyngtonie Waszczykowski będzie miał okazję rozmawiać z przedstawicielami administracji amerykańskiej (m.in. z Kurtem Volkerem) nt. bezpieczeństwa na obszarze transatlantyckim i w naszym regionie oraz o dalszym rozwoju współpracy polsko-amerykańskiej. Planowane są również spotkania z przedstawicielami wiodących ośrodków analitycznych w Waszyngtonie.

Szef polskiej dyplomacji weźmie także w czwartek udział w dorocznej konferencji organizowanej przez Center for European Policy Analysis (CEPA) i debacie nt. zacieśnienia współpracy Grupy Wyszehradzkiej z USA.

Marzena Kozłowska (PAP)