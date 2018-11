Zarządzanie emocjami podstawą codziennego działania

Czy wiesz, że ponad 90 procent podejmowanych przez ciebie decyzji ma podłoże emocjonalne, a nie racjonalne? Wydawać się może, że analizujemy nasze plany i wybory, a zatem są one podejmowane z poziomu logiki. Tak nie jest. Zastanów się, dlaczego wybierasz taki, a nie inny samochód, ubranie, czy nawet pracę. Za każdym wyborem kryje się jakaś emocja.

Zrozumienie, że jesteśmy bardzo emocjonalni i umiejętność poruszania się w emocjonalnym świecie jest bardzo ważne. Równie ważne jest to, że w procesie komunikacji międzyludzkiej 80 procent przekazywanej treści to zachowanie rozmówcy i twoje, czyli przekaz niewerbalny. To, co mówimy, nie jest tak ważne jak to, jakie gesty przy tym wykonujemy. Bardziej niż treść wypowiedzi nasze emocje wzbudza mowa ciała rozmówcy. Tę sztukę posiedli niektórzy politycy, aktorzy i osoby publiczne. Duży wpływ na przekaz wpływający na twoje emocje ma też wygląd rozmówcy. Jeśli jesteś na ulicy, wolisz zapytać o drogę policjanta, a nie pracownika stacji benzynowej, choć tak naprawdę nie wiesz, który z nich lepiej zna okolicę. Nasza podświadomość kieruje się znanymi sobie wzorcami i nawykami, dlatego dokonujemy na pozór świadomego wyboru.

Kolejnym elementem wzbudzającym w nas emocje jest wyraz twarzy drugiego człowieka. Rozpoznajemy, jak czuje się inna osoba patrząc na jej twarz. Uśmiech jest oczywiście neutralnym obrazem wzbudzającym w nas zaufanie. Może to zostać wykorzystane przez manipulatora znającego techniki wpływania na innych. Oczywiście nie należy doszukiwać się podstępu w każdym zachowaniu drugiej osoby. Warto natomiast znać i rozumieć działanie emocji, bo to ułatwia życie. Czasem zdenerwowani podnosimy głos w rozmowie, a to bardzo negatywnie wpływa na słuchacza. Choć chcemy udzielić mu dobrej rady, to w takiej atmosferze wywołamy u niego tylko strach, a w strachu nie potrafimy uczyć się i zapamiętywać.

Źródłem emocji są zawsze nasze myśli, a właściwie nasze doświadczenia, które stają się naszymi myślami. Co to oznacza? Jeśli w dzieciństwie kogoś ugryzł pies, to pozostaje negatywna emocja związana z tym zwierzęciem. Idąc do znajomych, którzy mają psa, taka osoba w dorosłości może odczuwać lęk. Albo inny przykład związany z nawykiem palenia. Skojarzenie papierosów z miłą rozmową i dobrym towarzystwem spowodowało powoduje w mózgu, emocję że palenie równa się uspokojeniu. Ile razy słyszałeś, że papieros uspakaja? To bzdura. Nikotyna podnosi ciśnienie. Organizm broni się przed trucizną. Wiem, o czym piszę, bo kilkadziesiąt lat temu, kiedy zrozumiałem ten mechanizm, rzuciłem palenie w ciągu jednego dnia. Jeśli palisz, to gwarantuję ci, że w ciągu tygodnia skuteczne rzucenie palenia jest możliwe.

Jeśli zrozumiesz swoje emocje i będziesz potrafił nimi zarządzać, to przekonasz się, jak zacznie zmieniać się twoje życie. Dwa stany emocjonalne, które nas motywują lub powstrzymują, to strach lub odwaga. Strach jest często nieracjonalny i jest nawykowy, czyli wyuczony. Odwaga z kolei wymaga codziennej nauki nowych sytuacji i pokonywania lęku poprzez działanie. „Jeśli się czegoś boisz, zacznij to robić, a strach zniknie”. Nie mam tu na myśli bezkrytycznego działania, bo to może być zgubne. Chodzi mi o to, abyś przeanalizował, czy strach, który powstrzymuje cię przed działaniem, jest racjonalny czy wymyślony.

Na przykład, wiele osób czuje się samotnymi. Jednocześnie często spotykają one na ulicy, w pracy czy w klubie osoby, których nie znają, ale z którymi czują, że chciałyby się zaprzyjaźnić. Dlaczego zatem boją się podejść i po prostu zapytać o imię, przedstawić się i nawiązać znajomość? Tę sztukę doskonale opanowały dzieci. Dorośli natomiast o niej zapomnieli. Paraliżuje ich strach! Czy to jest strach racjonalny? Czy boją się atakującego ich właśnie tygrysa, czy może swoich myśli, „że to nie wypada”? W takim myśleniu tkwią latami w samotności. Zmiana tych zachowań jest bardzo prosta. Każdy może tego dokonać. Wymaga to treningów, po których rozmowa z nieznajomą osobą staje się przyjemnością. Piszę to jako praktyk, prowadzący tego typu treningi personalne.

Strach jest nam potrzebny do życia, ale tylko ten prawdziwy. Prawdziwy strach, np. przed niespodziewanym hukiem, jest racjonalny i uzasadniony. Strach wymyślony, np. przed poznaniem innej osoby, jest nieracjonalny i niszczy nasze życie. Warto pomyśleć, jak chcemy żyć. Dlaczego jedni osiągają sukces, a inni chodzą smutni i czują się samotni? Zarządzanie własnymi emocjami to podstawa codziennego działania.

Warto zastanowić się, co mnie ogranicza w realizacji marzeń? Jak mogę to zmienić? Czy mój jutrzejszy dzień będzie taki jak dzisiejszy, czy może zacznę tak zarządzać swoimi emocjami, że każdy dzień przyniesie mi nowe wrażenia i zbliży do wymarzonego celu.

Wierzę w ciebie, a ty – wierzysz w siebie?

Jacek Galus

trener rozwoju osobistego, w USA certyfikowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming™. Tytuł trenera biznesu uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracował z wieloma korporacjami i firmami w Polsce w zakresie szkoleń motywacyjnych, budowania umiejętności zarządzania kadrą oraz relacji międzyludzkich. Twórca Akademii Pozytywnego Myślenia skupiającej osoby zainteresowane rozwojem osobistym. Zwolennik nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży pozbawionej hierarchii, opartej na szacunku i zaufaniu. Felietonista współpracujący z wydawnictwem edukacyjnym. Na Facebooku prowadzi profil Akademia Pozytywnego Myślenia Chicago.

Prowadzi indywidualne spotkania terapeutyczne i szkolenia w zakresie budowania dobrych relacji w życiu osobistym i zarządzania zespołem w biznesie. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie informacji na adres: akademia@jacekgalus.com w celu umówienia spotkania.

fot.Pixabay.com