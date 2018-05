Od myśli do przeznaczenia, czyli emocje rządzą światem 0 by EM 28 maja 2018

Całe życie związane jest z emocjami. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że nasze decyzje podejmowane są w oparciu o nasz stan emocjonalny w danej chwili. Okazywanie emocji to to wspaniała umiejętność każdego z nas. Jak powstaje połączenie emocji z chwilą obecną? Być może emocja, którą nazwiesz ciekawością, skłoniła cię do przeczytania tego tekstu. Może wczoraj radość ze spotkania znajomej osoby napełniła cię dobrą energią. Może burza sprzed kilku dni wywołała u kogoś strach. Tak wiele różnych emocji otacza nas każdego dnia.

Emocja związana jest z myślą w danej sytuacji. Obraz powstający w ułamku sekundy w twojej głowie podpowiada ci, jaki może być skutek tego, co cię otacza. Wtedy pojawia się emocja, która może być radością lub smutkiem. U jednej osoby może powstać uczucie radości, gdy wsiada do czerwonego sportowego samochodu, u innej czerwony sportowy samochód może wywołać niepokój związany z niedawną stłuczką i odniesioną kontuzją. Zatem ta sama sytuacja u różnych osób może wywołać różne stany emocjonalne.

Są też różne sposoby radzenia sobie z emocjami. Na przykład po długim stresującym dniu jedna osoba uzna, że kieliszek wina i ulubiony serial wywoła uczucie relaksu. Ktoś inny relaks znajdzie na siłowni, basenie czy na rowerze. Dokonujemy wyborów na podstawie dotychczasowych doświadczeń lub podpowiedzi z zewnątrz. Umysł szybko kojarzy stan emocjonalny z danym zdarzeniem i zapamiętuje to jako swego rodzaju szablon. Jeśli masz odpowiednią wiedzę i treningi mentalne, to możesz świadomie wpływać na swoje emocje i sposoby ich kształtowania. To jest rozwój osobisty.

Uważam, że powiedzenie, że pieniądz rządzi światem nie jest precyzyjne. To emocje związane z jego posiadaniem są na pierwszym miejscu. To właśnie emocje skłaniają ludzi do podejmowania działań, które możemy oceniać jako złe lub dobre.

Dwie przeciwstawne emocje to strach i radość. Za strachem podąża stres, napięcie, ciągle nowe obawy. Radość jest inspiracją miłości, szacunku, akceptacji – emocji, które oceniam jako pozytywne i prowadzące do szczęścia. Jest bardzo ważne, aby rozumieć swoje emocje. Nasze zachowanie, przekaz niewerbalny, czyli gesty, ton głosu, spojrzenie – wpływa na kontakt z innymi ludźmi. Oni z kolei czują się w naszej obecności albo dobrze, albo źle. To niezwykle istotna część każdego dnia. Jeśli jesteś np. właścicielem firmy i kierujesz pracą zespołu ludzi, to tworząc jako lider przyjazną atmosferę prowadzisz swój biznes w dobrym kierunku, w kierunku rozwoju. Jest to szczególnie ważne w szybko zmieniającym się świecie i rosnącej konkurencji. Inspirujesz ludzi do działania, bo oni czują się doceniani, a każda rozmowa z tobą daje im poczucie bezpieczeństwa.

Jeśli twoje widzenie firmy to jedynie stan konta bankowego, wtedy jesteś uzależniony od cyferek i sytuacji na rynku. Nie dostrzegasz ludzi i odzwierciedlają to twoje emocje i przekaz niewerbalny, o którym wspomniałem powyżej. Częste napięcia, działanie w strachu znacznie utrudnia funkcjonowanie firmy.

Rozumienie swoich emocji, umiejętność stosowania technik relaksacyjnych, emanowanie tzw. dobrą energią to wiedza niezbędna dla każdego, kto chce tworzyć szczęśliwą rodzinę, rozwijać firmę i dobrze się czuć sam ze sobą.

W dzieciństwie nie każdemu dany był czas na swobodne okazywanie emocji bez oceniania przez innych ludzi. Czasem słyszymy „mężczyzna nie płacze”. Ja jednak uważam, że łzy u mężczyzny są oznaką jego siły i poczucia własnej wartości. Są oznaką wrażliwości i świadomości. Odważny z poczuciem własnej wartości człowiek nie potrzebuje udawać twardziela ukrywając się za stworzoną maską. Nie musi napinać mięśni i podnosić głosu, by budować wkoło siebie posłuszeństwo.

Co wieczór warto zastanowić się – jakie emocje dziś odczuwałem? Jakie emocje wywołałem u innych ludzi? To się nazywa świadomym życiem. Zacznij od zweryfikowania schematów myślowych, które wywołują określone uczucia. Oto przykład: deszcz, śnieg, zimno – u niektórych już od rana wywołują negatywne myśli i cały dzień powiązany ze „złą pogodą” może powodować niezadowolenie. „Nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie” – mówią np. Norwegowie.

To dowód na to, że nasze myśli i emocje kształtuje świat zewnętrzny. Czy chcesz być sterowany z zewnątrz jak maszyna? Czy warto słuchać marudzących tzw. ekspertów? Czy tłumienie emocji to siła czy słabość?

Czując radość, ciesz się jak dziecko. Czując smutek ,płacz jak odważny mężczyzna, który nie musi niczego udawać. Myślisz, że inni tego nie zrozumieją, że wykorzystają twoją słabość? Czy zatem jesteś samodzielny w swoim odważnym działaniu czy uzależniony od innych?

Emocje są skutkiem myśli. „Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, staje się twoim przeznaczeniem”.

Jacek Galus

trener rozwoju osobistego, w USA certyfikowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming™. Tytuł trenera biznesu uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracował z wieloma korporacjami i firmami w Polsce w zakresie szkoleń motywacyjnych, budowania umiejętności zarządzania kadrą oraz relacji międzyludzkich. Twórca Akademii Pozytywnego Myślenia skupiającej osoby zainteresowane rozwojem osobistym. Zwolennik nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży pozbawionej hierarchii, opartej na szacunku i zaufaniu. Felietonista współpracujący z wydawnictwem edukacyjnym. Na Facebooku prowadzi profil Akademia Pozytywnego Myślenia Chicago.

Prowadzi indywidualne spotkania terapeutyczne i szkolenia w zakresie budowania dobrych relacji w życiu osobistym i zarządzania zespołem w biznesie. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie informacji na adres: akademia@jacekgalus.com w celu umówienia spotkania.

fot.pxhere.com