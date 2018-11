Od myśli do odważnej decyzji

Codziennie stajemy przed sytuacjami wymagającymi podejmowania decyzji. Ich skutek jest dla nas potem powodem do zadowolenia lub też dochodzimy do wniosku, że następnym razem postąpimy inaczej. Każda nowa sytuacja wymagać będzie nowych decyzji, więc czy możemy mieć gotowe rozwiązania? Jak się zapewne domyślasz, nie jest to możliwe.

Co zatem zrobić, aby podejmować własne decyzje, z których będziemy zadowoleni? Mamy doświadczenie i wykształcenie, mamy też wiele myśli, które wskazują nam drogę. Na przykład: szukasz pracy i planujesz spotkanie, na którym chcesz się zaprezentować przed przyszłym pracodawcą. Być może twój umysł podpowiada ci, że jeśli będziesz skromny, to wykształcenie i wiedza wystarczą, aby otrzymać tę pracę. Czy to są twoje myśli, czy może ktoś doradził ci takie zachowanie? Czy może wolałbyś postąpić zupełnie inaczej, bo tak podpowiada ci intuicja? W twojej głowie powstaje szereg myśli, które nazywamy również dialogiem wewnętrznym. One cię prowadzą, choć nie zawsze do końca to akceptujesz.

Dlaczego zatem nie podejmiesz innej decyzji, zgodnej z twoją naturą? Zastanów się, czy to strach skłania cię do „bezpiecznych” decyzji? Nikt nie da ci gwarancji, że postępując w taki czy inny sposób dostaniesz daną pracę, ale będąc sobą jesteś naturalny, a to da ci pewność siebie. Łatwość udzielania odpowiedzi i podejmowania decyzji rodzi się w poczuciu własnej wartości, o której pisałem w jednym z wcześniejszych artykułów dostępnych na stronie dziennikzwiazkowy.com. Steve Jobs na rozmowie z kandydatem do pracy zadawał takie oto zaskakujące pytania: „Czy paliłeś trawę?” lub „Kiedy straciłeś dziewictwo?”. Patrzył na reakcję rozmówcy, łatwość podejmowania decyzji, bo szukał ludzi bystrych i otwartych. Takie są wymagania współczesnego, szybko zmieniającego się świata.

Żeby zrozumieć proces podejmowania decyzji, należy cofnąć się do swojego dzieciństwa. Kiedy byliśmy mali, świat, a raczej otaczający nas dorośli, w dobrej wierze mówili nam, jak powinniśmy postępować i jakie decyzje podejmować. Robili to z poziomu własnego umysłu i czasów, w których żyli. Czy dziś zgadzasz się ze wszystkim, co ci przekazali? Może się nie zgadzasz, ale to jednak pozostawiło w twojej głowie przekonania, które mogą wpływać na twoje decyzje. Kwestionowanie w podświadomości tego, czego nauczyli nas rodzice, nie jest łatwe. Może budzić niepokój przed nieznanym i niesprawdzonym postępowaniem. Jednak historia daje wiele dowodów, że ci, którzy postępowali nieszablonowo, osiągali sukces w wielu dziedzinach.

Jak zatem w naszej codzienności rozwijać umiejętność podejmowania odważnych decyzji? W rozmowach słyszysz różne cudze historie, wyciągasz wnioski. Zwróć uwagę, jakimi słowami posługują się niektórzy ludzie. Sformułowania „to może się nie udać”, „raz już to robiłeś i nic z tego nie wyszło” i tym podobne są podszyte strachem, który niweczy wiele wspaniałych działań i pomysłów. Takim wypowiedziom przysłuchuje się twój umysł i nawet nie wiesz, kiedy sięgnie do nich blokując podejmowanie decyzji. Jeśli jest w tobie chęć działania, podejmując nową decyzję, zastanów się, z kim chcesz porozmawiać, kto może ci pomóc? Jest taka zasada, że ci, którzy chcą coś zrobić w życiu, szukają rozwiązań, a ci, którzy się boją, szukają powodów. To prosty filtr, który pomoże ci podjąć decyzję, czy słuchać sugestii tych, co wspierają optymizmem, czy tych, którzy zasiewają strach. Ostrożność i analiza jest zawsze wskazana, jednak bazująca na logice, a nie na strachu.

Zatem zastanów się, dlaczego podjąłeś taką decyzję. Co było podłożem twojego działania? Jak poprzez analizę własnych myśli zmieniać swój sposób podejmowania decyzji w oparciu o własne, nowe podejście do sytuacji. Patrz na swoje emocje, bo one zawsze są skutkiem twoich myśli. Szukaj miejsc i ludzi, dla których rozwój osobisty jest drogą do zmiany sposobu myślenia i pełniejszego życia.

„Życie to sztuka wyboru” jest popularnym stwierdzeniem. Ja dodam, że nasze myśli wpływają na nasze decyzje i wybory, zatem dbaj o swoje myśli, bo one kształtują życie.

Jacek Galus

trener rozwoju osobistego, w USA certyfikowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming™. Tytuł trenera biznesu uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracował z wieloma korporacjami i firmami w Polsce w zakresie szkoleń motywacyjnych, budowania umiejętności zarządzania kadrą oraz relacji międzyludzkich. Twórca Akademii Pozytywnego Myślenia skupiającej osoby zainteresowane rozwojem osobistym. Zwolennik nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży pozbawionej hierarchii, opartej na szacunku i zaufaniu. Felietonista współpracujący z wydawnictwem edukacyjnym. Na Facebooku prowadzi profil Akademia Pozytywnego Myślenia Chicago.

Prowadzi indywidualne spotkania terapeutyczne i szkolenia w zakresie budowania dobrych relacji w życiu osobistym i zarządzania zespołem w biznesie. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie informacji na adres: akademia@jacekgalus.com w celu umówienia spotkania.