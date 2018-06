O wybaczaniu

Wspomnienia z przeszłości, które wywołują u nas zły nastrój lub złość, są niekiedy powodem nienawiści do drugiego człowieka. Takie myślenie może zagnieździć się w naszym umyśle i co pewien czas powracać.

Negatywne myśli powstać mogły na bazie naszych osobistych doświadczeń, ale też mogły być nam „wprogramowane” z zewnątrz. Co to oznacza? Wyobraź sobie sytuację, w której dziadkowie przekazują wnukom swoją nienawiść do innej rodziny za według nich złe postępowanie, którego oni dopuścili się kilkadziesiąt lat temu. Albo środki masowego przekazu przypominają społeczeństwu krzywdy, jakie wyrządziło im inne państwo w poprzednim wieku. Zatem nienawiść hodowana w głowie może być własna lub zaprogramowana. Tak czy inaczej w obu przypadkach taka emocja jest w całości negatywna.

Negatywne myśli są dla nas destrukcyjne. Wpływają negatywnie na samopoczucie i zniekształcają racjonalne myślenie. Często zadaję sobie pytanie, jak długo i po co pielęgnować w sobie złość? Takie częste przeżuwanie negatywnych myśli odbiera nam radość życia. Ludzie żyjący nienawiścią stają się zgryźliwi, czasem nawet zmienia się im wyraz twarzy. Umysł nie odróżnia prawdy od fikcji i każde wyobrażenie przyjmuje, jako sytuację rzeczywistą, choć już dawno nieistniejącą przeszłość. Czytając ten opis być może przypomniałeś sobie takie osoby, które żyją nienawiścią pochodzącą z przeszłości. Jak się czujesz w ich towarzystwie? Jak się czujesz po rozmowie z nimi, kiedy opowiadają o zadawnionej złości?

Uważam, że celem każdego człowieka jest dążenie do szczęścia. Higiena myśli jest tak samo ważna jak higiena ciała. Jest nawet ważniejsza, bo to właśnie myśli są odpowiedzialne m. in. za choroby psychosomatyczne, które próbujemy leczyć pigułkami, zatruwając organizm. Pozytywne myślenie, którego wybaczanie jest bardzo ważnym elementem, zawsze przynosi dobre samopoczucie, wskazując drogę do lepszego życia.

Jak zatem poradzić sobie z myśleniem wywołującym nienawiść? Zastanów się najpierw, czy sytuacja wywołująca nienawiść dotyczyła ciebie lub bliskich ci osób? Czy może dostałeś tę nienawiść „w spadku”? Jeśli w spadku, to sprawa prosta. Spadku możesz się zrzec. Jeśli sprawa dotyczyła ciebie lub bliskich, to dla własnego dobra włóż więcej pracy w proces wybaczania. Wiem, że nie jest możliwe wymazanie z pamięci pewnych historii, ale zapewniam cię z własnego doświadczenia, że jeśli poważnie potraktujesz proces wybaczania, to zapisy w pamięci ulegną takiemu osłabieniu, że nie spowodują złych emocji w chwili, gdy powrócą. Pamiętaj zawsze, że robisz to dla siebie, że oczyszczasz się z toksycznych myśli, dzięki czemu możesz żyć bardziej twórczo i dostrzegać wkoło piękno, którego nie widzą ludzie zamknięci w nienawiści.

W tym krótkim felietonie nie sposób zawrzeć wielu rad, w jaki sposób wybaczać. Dlatego zorganizowałem spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek, 18 czerwca. Informacje o spotkaniu znajdziesz poniżej.

Teraz opiszę jeden ze sposobów myślenia, który przybliży cię do wybaczania. Przeszłość istnieje tylko w naszych myślach i jej przywoływanie, a także sposób patrzenia zależy wyłącznie od nas samych! Niestety istnieją tzw. „negatywni przypominacze”, którzy bardzo gorliwie wciągają cię do swojej marnej codzienności mówiąc, że „należy pamiętać o przeszłości, ciągle rozliczać i nienawidzić”. Moja pierwsza wskazówka: unikaj takich osób i nie pozwól się wciągać w takie rozmowy.

Kolejny sposób to zastanowienie się, dlaczego w przeszłości doszło do zdarzenia, które do dziś budzi złe emocje. Zachowanie innych ludzi jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Kultura, w jakiej żyjemy, dom, w którym zostaliśmy wychowani, edukacja szkolna, media itd. Przemyśl, który z tych czynników wpłynął na sytuację z przeszłości. Czy osoba, do której czujesz niechęć nadal się tak zachowuje? Jeśli nie, to być może wyciągnęła wnioski, zatem oceń ją po działaniu w teraźniejszości. Jeśli nadal postępuje niewłaściwie, to zapewniam cię, że twoje negatywne myślenie jej nie zmieni, a tobie z pewnością szkodzi. Pomyśl też, czy masz prawo do takiej oceny. Czy ta ocena jest racjonalna, czy może zabarwiona podpowiedziami innych?

Co możesz jeszcze zrobić, aby wybaczyć? Spróbuj porozmawiać z tą osoba bez oceniania jej postępowania. Nie mów, co czujesz. Zapytaj ja o powody, słuchaj w milczeniu, poświęć jej czas, okaż zrozumienie. Nienawidzić jest bardzo łatwo. Zrozumieć, dać szansę, wpływać na zmianę i lepszą przyszłość potrafią tylko nieliczni.

Pozytywne myśli oczyszczają nas. Chodzimy uśmiechnięci mimo wszystko, a ten nawyk pomaga nam w trudnych chwilach. Ktoś powie może, że wybaczanie jest trudne. Wiele sytuacji wydaje nam się trudnymi, a strach przed zmianą czasem nas paraliżuje. Pamiętaj, że wybaczanie jest pozytywna myślą tysiąc razy silniejszą od negatywnej. Choćbyś miał wybaczać tysiąc razy, to warto to robić, bo wybaczasz dla siebie.

Spotkanie na temat „O wybaczaniu, czyli jak zadbać o swoje emocje i żyć szczęśliwie”. Godzina 7.30 pm w Art Gallery Kafe przy 127 Front St. w Wood Dale.

Jacek Galus

trener rozwoju osobistego, w USA certyfikowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming™. Tytuł trenera biznesu uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracował z wieloma korporacjami i firmami w Polsce w zakresie szkoleń motywacyjnych, budowania umiejętności zarządzania kadrą oraz relacji międzyludzkich. Twórca Akademii Pozytywnego Myślenia skupiającej osoby zainteresowane rozwojem osobistym. Zwolennik nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży pozbawionej hierarchii, opartej na szacunku i zaufaniu. Felietonista współpracujący z wydawnictwem edukacyjnym. Na Facebooku prowadzi profil Akademia Pozytywnego Myślenia Chicago.

Prowadzi indywidualne spotkania terapeutyczne i szkolenia w zakresie budowania dobrych relacji w życiu osobistym i zarządzania zespołem w biznesie. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie informacji na adres: akademia@jacekgalus.com w celu umówienia spotkania.

fot.pxhere.com