Mindfulness, czyli siłownia umysłu 0 16 marca 2019

Rano, po przebudzeniu, nasz umysł rozpoczyna swój wewnętrzny dialog. Mówi się, że to nasze myśli. Zła pogoda za oknem, na skutek szarych myśli, niektórych nastraja negatywnie. Zadania czekające na wykonanie w danym dniu też mogą cieszyć lub denerwować, wywołując określone emocje. Na nasze samopoczucie mogą też mieć wpływ wspomnienia minionego dnia. Chodzimy wtedy z kwaśną miną, w naszej głowie kłębią się niechciane myśli, a znajomi omijają nas, wyczuwając niezadowolenie. W poprzednim artykule pisałem, że myśli stają się naszym życiem – „stajesz się tym, o czym myślisz”. Dziś chcę podpowiedzieć, jaką metodą możesz wpływać na swoje myśli, zmieniać samopoczucie, podejmować bardziej świadomie decyzje życiowe i stawać się szczęśliwszym człowiekiem.

Codzienna gonitwa myśli wpływa na nasze samopoczucie i stan zdrowia. Lekarze doskonale wiedzą, ze część chorób to choroby psychosomatyczne, co oznacza, że są wynikiem naszego myślenia. Jak zatem radzić sobie z niechcianymi myślami? Odpowiedź jest prosta: przy pomocy nowych, nabywanych umiejętności powtarzanych wielokrotnie w procesie treningu. Kiedy doświadczony kierowca prowadzi samochód, nie analizuje każdego ruchu rąk czy nóg, bo robi to nawykowo. Wytrenował to.

Nawyki mają to do siebie, że mogą pomagać w życiu lub szkodzić. Nawykowe myślenie, jeśli nam szkodzi, w niektórych sytuacjach jest dla nas zgubne. Nawykowe myślenie to np. „zapalę papierosa, bo to (podobno) mnie uspakaja” albo „za źle wykonaną pracę powinienem udzielić pracownikowi reprymendy”. Oba te przykłady to droga donikąd. Takie rozwiązania podpowiada ci uzależniony umysł, a ty je bezmyślnie wykonujesz. Zatem kto kim zarządza? Ty swoim umysłem czy on tobą? Oto inny przykład. Czujesz się dobrze, jest piękna pogoda. Nagle w twoim umyśle pojawia się obraz sytuacji sprzed roku, gdzie zostałeś źle potraktowany przez inną osobę i na skutek tej myśli zaczynasz się denerwować. Nie umiesz sobie poradzić z tą wychodząca na pierwszy plan myślą. Twój umysł tobą zawładnął. Jak możesz odwracać takie sytuacje i świadomie kierować swoje myśli tak, aby czuć się dobrze?

Siłę fizyczną można zdobyć ćwiczeniami na siłowni więc doskonale rozumiesz, jak to działa. Siłę umysłu, odporność na niechciane myśli lub umiejętność przeciwstawiania się naciskom z zewnątrz na podejmowanie decyzji, możesz zdobyć poprzez praktykowanie mindfuless. Od wielu lat ludzie na całym świecie zgłębiają tę sztukę. Nie sposób wyjaśnić w krótkim artykule czym jest mindfulness. W skrócie – to sztuka uważności. To twoja nowa siła przeciwstawiania się uzależnionemu i zaprogramowanemu umysłowi.

Umysł często wybiera drogę na skróty do uczenia się nowych zachowań. Zapamiętuje zdarzenie i twoją reakcję na nie. Archiwizuje i nie ocenia. Czy to jest dobre dla nas? To zależy od sytuacji. Jeśli oparzyłeś się zbyt gorącą wodą z kranu, to od tego momentu będziesz ostrożnie wkładał dłonie pod kran. Taki schemat jest dla nas dobry. Jeśli zapamiętałeś, że palenie papierosów w gronie znajomych to przerwa w niechcianej pracy i luźne rozmowy, to twój umysł szybko połączy te fakty i dlatego wydaje ci się, że powinieneś palić. Takie skojarzenie jest złe. Co pozwoli nam odróżnić złe skojarzenia od dobrych? Jak możemy pomimo powracającej negatywnej myśli nie reagować na nią?

Uważność i świadomość to twoja siła, droga do zmiany nawyków i podejmowania lepszych decyzji. Nasz umysł jest przebiegły, podsuwa nam różne decyzje, których skutki sami odczuwamy i zastanawiamy się dlaczego. Podejmowanie świadomych decyzji, sprawowanie kontroli nad własnym nastrojem to właśnie uważność. Na czym to polega? Czy jesteś w stanie nauczyć kogoś jazdy na rowerze opowiadając o niej? Podobnie jest z praktykowaniem mindfulness. Tylko poprzez uczestnictwo w treningach, spotkaniach i rozmowach będziesz mógł rozpocząć fascynującą podróż w głąb swojego umysłu i zacząć zmieniać wpływ swojego nawykowego myślenia na siebie. Mindfulness to również dążenie do wewnętrznego spokoju ducha. Znasz zapewne osoby, które nie dają się wyprowadzić z równowagi, a przebywanie z nimi sprawia ci przyjemność, bo czujesz się rozumiany i wysłuchany. One właśnie są uważne, są świadome chwili.

Nie potrzebujesz żadnych rekwizytów ani specjalnych warunków, aby kształtować siłę swojego umysłu drogą mindfulness. Potrzebujesz tylko chęci i wytrwałości. Na całym świecie wielu menadżerów, rodziców, młodych ludzi i przedstawicieli wszystkich zawodów od dawna poznają tę sztukę. Wyraźnie chcę tu podkreślić, że nie jest ona oparta na żadnej religii, nie wymaga żadnych rytuałów czy symboli. Nie narusza żadnych wartości czy wierzeń. Sam decydujesz, jak prowadzić swój rozwój w oparciu o mindfulness. W wolnym tłumaczeniu oznacza to „wypełniony umysł”. Czy nie masz czasem wrażenia, że w tym pędzącym świecie nasz umysł wymaga pozbycia się niepotrzebnego balastu? O tym właśnie będziemy rozmawiać na spotkaniu „Mindfulness po polsku” 17 marca od godziny 10.00 do 12.00 w Kaffeestube, 105 E Schaumburg Rd, Schaumburg, IL 60194. Spotkanie jest bezpłatne. Poczęstunek zieloną herbatą, a po spotkaniu muzyka na żywo będą dodatkową atrakcją. Zapraszam.

Jacek Galus

trener rozwoju osobistego, w USA certyfikowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming™. Tytuł trenera biznesu uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracował z wieloma korporacjami i firmami w Polsce w zakresie szkoleń motywacyjnych, budowania umiejętności zarządzania kadrą oraz relacji międzyludzkich. Twórca Akademii Pozytywnego Myślenia skupiającej osoby zainteresowane rozwojem osobistym. Zwolennik nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży pozbawionej hierarchii, opartej na szacunku i zaufaniu. Felietonista współpracujący z wydawnictwem edukacyjnym. Na Facebooku prowadzi profil Akademia Pozytywnego Myślenia Chicago.

Prowadzi indywidualne spotkania terapeutyczne i szkolenia w zakresie budowania dobrych relacji w życiu osobistym i zarządzania zespołem w biznesie. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie informacji na adres: akademia@jacekgalus.com w celu umówienia spotkania.

fot.Pixabay.com