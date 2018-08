Pewien czytelnik poprosił mnie, żeby napisać o miłości. W pierwszej chwili odrzuciłem tę propozycję, bo co facet może wiedzieć o miłości? My, mężczyźni staramy się być konkretni, nie rozczulać się za bardzo, nie pokazywać emocji. W końcu miłość to stan emocjonalny określany czasem przez kobiety jako „motylki w brzuchu”. Co za babskie określenie – pomyślałem sobie. Po chwili jednak przypomniałem sobie, że mężczyźni z miłości wywoływali wojny, tak jak np. wojna trojańska, czy tak jak Romeo śpiewając serenady pod balkonem ukochanej zapisali się w historii świata. Zatem może jednak jako faceci mamy pojęcie, jak ważna jest miłość w życiu.

Miłość do siebie to moim zdaniem punkt wyjścia w tych rozważaniach. Poczucie zadowolenia z siebie daje nam spokój i pozwala spojrzeć z miłością na drugiego człowieka. Ogromne tempo życia, złe wiadomości przekazywane codziennie przez media wprowadzają niepokój, który odciąga nas od spojrzenia w siebie. Do tego zaprogramowana nam w dzieciństwie potrzeba rywalizacji z innymi powoduje, że możemy czuć się sfrustrowani, a w takim stanie serce odsuwamy na dalszy plan. Dystans do otaczających nas spraw, wybieranie miejsc, ludzi i sytuacji, które działają na nas pozytywnie buduje spokój i wzmacnia poczucie zadowolenia i miłości. Warto o tym pamiętać.

Bycie rodzicem to obdarowywanie dzieci miłością bezwarunkową. Wszyscy słyszeliśmy to określenie, ale jak je rozumiemy? Uważam, że w rodzinie należy dużo rozmawiać o emocjach. Nie zostaliśmy nauczeni, jak to robić. Faceci nie płaczą – powiedział ktoś. Co zatem jest bardziej męskie: odważne rozmawianie o emocjach z płaczem włącznie czy upijanie się z powodu frustracji? Śmiech i płacz to ludzkie uczucia, tak jak strach i odwaga. A czy nazwiesz miłością związek, w którym ze strachu przed samotnością związujesz się z drugą osobą mówiąc, że ją kochasz? Czy to jest prawdziwe wyznanie? Nie rozumiem lansowanej dziś mody na singli, bo uważam, że związek z drugą osobą ma ogromną moc i powinniśmy dążyć do jego budowania. Jednak owijanie się wokół drugiej osoby nazywając to miłością powoduje strach przed zdradą, kontrolę i kłótnie. To nie jest prawdziwe i świadome uczucie.

Jak zatem kochać siebie i innych? Nad tą emocją pracujemy każdego dnia. Jeśli np. zdenerwowani złym w naszej ocenie zachowaniem dziecka zrobimy mu awanturę lub co gorsza wymierzymy karę, to jest bardzo ważne, aby jak najszybciej przeanalizować to, co się stało, wysłuchać opinii dziecka, wspólnie to omówić, przytulić, przeprosić i zapomnieć. To jest miłość, która wybacza i zapomina – nie wypominając błędów. Wszyscy popełniamy błędy, zatem umiejętność ich utylizowania, czyli wyrzucania do kosza daje poczucie spokoju i możliwość nowego działania ze świadomością.

A co z zaufaniem w miłości? Kiedy jest późno, a twoja partnerka wraca do domu nie mówiąc, dlaczego się spóźniła, co wtedy myślisz? Możesz idąc stereotypem zacząć wypytywać z pretensją w głosie. To moim zdaniem oznaka strachu i może nie do końca dobrze zbudowane poczucie własnej wartości. Czy taki facet może być oparciem dla kobiety? Pewność siebie i wewnętrzna siła człowieka jest zauważalna w jego gestach i słowach. Zatem w opisanej powyżej sytuacji jedynie stwierdzenie „Martwiłem się o ciebie, bo cię kocham, a jest już późno i byłaś poza domem” jest na miejscu. Jeśli przychodzi ci do głowy myśl „A może mnie zdradza?”, to wiedz, że już jesteś w emocji strachu, braku pewności siebie. Nie potrzebujesz tego. Nawet jeśli tak jest, to swoimi wątpliwościami i przesłuchaniami tylko budujesz wizerunek słabego mężczyzny. Nie potrzebujesz tego, nie zmieni to twojej sytuacji. Stawiaj swój spokój i miłość do siebie na pierwszym miejscu, bo dopiero na takiej bazie możesz kochać i być silny.

Z naszego dzieciństwa wynieśliśmy różne wzorce miłości. To było dawno i jeśli nie czujemy się dobrze, to zawsze możemy zacząć zmianę. To proces, który może potrwać i wymagać innego spojrzenia na otaczający świat. Zapewniam, że warto to robić. Możesz oczywiście wybrać życie emeryta, bo inni mówią ci, że wiek już nie ten, że za późno, ze ci się nie uda. A ja pytam – za późno na co? By żyć pełnią życia, kochać siebie i bliskich, dawać sobie i innym radość?

Nie ma dwóch takich samych dni, jeśli jesteś ciekawy życia. Pamiętaj, że masz w głowie program zainstalowany w innych czasach przez innych ludzi. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak z tym programem, to nigdy nie jest za późno, by zacząć zmianę. Szukaj ludzi i miejsc, gdzie możesz to robić. Codziennie baw się swoimi myślami o sobie i o tym, jak bardzo ci na sobie zależy. Uśmiechaj się do siebie, nie wstydź się płakać i mówić o emocjach. Eliminuj ze swojego życia źródła złych i niepotrzebnych informacji. Omijaj tych, co jeszcze nie nauczyli się kochać siebie, a może kiedyś im to powiesz, jeśli zapytają cię, dlaczego każdego dnia rozdajesz uśmiechy i jesteś taki magnetyczny. Pomożesz im pokochać siebie.

W poniedziałek 20 sierpnia o 7.30 pm zapraszam cię na spotkanie do Art Gallery Kafe przy 127 Front St w Wood Dale, IL, gdzie będziemy mówić o naukowych dowodach na to, jak medytacja wpływa na zmianę w twoim ciele i umyśle.

Jacek Galus

trener rozwoju osobistego, w USA certyfikowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming™. Tytuł trenera biznesu uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracował z wieloma korporacjami i firmami w Polsce w zakresie szkoleń motywacyjnych, budowania umiejętności zarządzania kadrą oraz relacji międzyludzkich. Twórca Akademii Pozytywnego Myślenia skupiającej osoby zainteresowane rozwojem osobistym. Zwolennik nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży pozbawionej hierarchii, opartej na szacunku i zaufaniu. Felietonista współpracujący z wydawnictwem edukacyjnym. Na Facebooku prowadzi profil Akademia Pozytywnego Myślenia Chicago.

Prowadzi indywidualne spotkania terapeutyczne i szkolenia w zakresie budowania dobrych relacji w życiu osobistym i zarządzania zespołem w biznesie. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie informacji na adres: akademia@jacekgalus.com w celu umówienia spotkania.

fot.Pexels.com