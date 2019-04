Co to jest sukces? 0 29 kwietnia 2019

Od dziecka, poprzez lata edukacji, świat wmawia ludziom, co oznacza słowo sukces. Media – dla niektórych jedyne okno na świat, wzmacniają to programowanie umysłu. Nawet jeśli nie mówią wprost, czym jest sukces, to lansują ludzi bogatych, wspaniale wyglądających i rzekomo zadowolonych z życia. To nieprawdziwy obraz przygotowany pod kamery lub zdjęcia do jutrzejszej gazety. Nie ma ludzi wolnych od trosk i niepokoju, choć takich ludzi propagują media. Podsuwają bez przerwy informacje, że nowy samochód, wakacje w drogich hotelach czy bycie sławnym zapewnia poczucie szczęścia i sukcesu. Tworzy się listy najbogatszych ludzi, najlepszych aktorów i stąpających po czerwonych dywanach osób. Oglądając te obrazy, doświadczamy prania mózgu. Niektórych ogarnia smutek, że nie są ludźmi sukcesu i szczęście nie jest dla nich.

Sukces i szczęście to moim zdaniem uczucia występujące razem. Marzenia o spełnieniu i osiągnięciu sukcesu towarzyszą każdemu. Część marzycieli działa z wiarą i wytrwałością, inni nie wierzą w swoje możliwości, porównują się do telewizyjnych postaci i dochodzą do wniosku, że dane im tylko obserwować sukces innych. Zastanów się, skąd w nich takie myśli? Jako dzieci wierzyli, że mogą wszystko. Budowali rakietę z dużego pudła z nadzieją, że zabierze ich na Księżyc. Potem dorastając słuchali innych ludzi, którzy mówili, że trudno w życiu odnieść sukces, że to tylko dla nielicznych, że potrzeba dużo pieniędzy itd. Najczęstszym takim opowiadaniem dorosłych ludzi było powiązanie sukcesu z posiadaniem dużych pieniędzy, wysokiego stanowiska i oklasków. Jeden z hollywoodzkich aktorów powiedział: „Chciałbym, żeby każdy miał tyle pieniędzy, ile chce, bo wtedy zrozumie, że to nie jest szczęście i nie o to chodzi w życiu”. Model, który dominuje w umysłach ludzi w tzw. cywilizowanym świecie zakłada, że sukces równa się pieniądze i sława. Nie ma nic złego w byciu bogatym i sławnym, życzę tego każdemu. Chcę jednak podkreślić, że uczucie bycia szczęśliwym oparte na tym równaniu może w rzeczywistości uczynić człowieka nieszczęśliwym. Dowody na to stwierdzenie docierają do nas od dawna. Sławni ludzie popełniający samobójstwa, milionerzy bez rodziny i bliskich osób, kończący swoje życie w odosobnieniu, pogubieni i smutni.

Nie zamierzam nikogo pouczać, czym jest szczęście i jak je osiągnąć. To musisz odkryć sam. Poszukiwanie szczęścia i sukcesu to część naszego codziennego życia. Poprzez odkrywanie w sobie emocji, obserwację siebie i zrozumienie swoich wartości możesz zbliżyć się do tej prawdy. Zastanów się, czy sukces i szczęście można zatrzymać? Czy można je posiadać? „Człowiek bywa szczęśliwy”, napisał prof. Leszek Kołakowski. Osobiście uważam, że to ciekawa podpowiedź dla każdego, jak organizować sobie życie, aby bywać szczęśliwym. Jeśli uświadomimy sobie, że sukces i szczęście to stan przejściowy, to przestaniemy uzależniać się od niego i oczekiwać, że kiedyś po osiągnięciu sukcesu staniemy się permanentnie szczęśliwi. Zrozumiemy, że poprzez działanie zmierzające do sukcesu już możemy odczuwać zadowolenie z siebie i radość, a więc szczęście. „Nie liczy się cel, tylko droga do celu” – powiedział Marek Kamiński, zdobywca biegunów, społecznik i podróżnik. Jeśli nasza świadomość osiągnie taki stan, w którym po przebudzeniu każdego dnia z wiarą i wytrwałością będziemy podążać do sukcesu, to staniemy się szczęśliwymi ludźmi.

Dla mnie na przykład nauczycielka w szkole, którą lubią uczniowie, która z uśmiechem mówi do nich, jest kobietą sukcesu. Matka, która stoi na uroczystości, gdzie jej dziecko odbiera dyplom ukończenia uczelni, o której marzyło, jest kobietą sukcesu. Młody człowiek kochający zwierzęta i pracujący jako wolontariusz w schronisku jest człowiekiem sukcesu. Odnaleźli oni dla siebie miejsce na ziemi. Nie czekają na oklaski, nie uzależniają się od czerwonych dywanów sławy i nie obawiają się, że ich aukcje na giełdzie tracą wartość. Ilekroć uzależniasz swoje szczęście i sukces od czynników zewnętrznych, na które z reguły nie masz wpływu, tylekroć zaczynasz się bać. Udawanie sukcesu, za którym kryje się strach, obserwuję codziennie. Ludzie, którzy uzależniają swoje szczęście od ilości lajków na Facebooku, od tego jak postrzegają ich sąsiedzi, jak oceni ich szef i tak dalej. Przykłady znajdziesz w swoim otoczeniu. Osiąganie celu to dążenie do bycia ze sobą w zgodzie, to umiejętność bycia zadowolonym z sobą samym bez pochlebstw innych ludzi. Miałeś to jako małe dziecko i osiągałeś to z łatwością. Może nadszedł czas odkryć w sobie własne myśli, a nie te włożone przez otoczenie. Odkryć własny sukces i bywać szczęśliwym częściej niż dotychczas.

Jacek Galus

trener rozwoju osobistego, w USA certyfikowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming™. Tytuł trenera biznesu uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracował z wieloma korporacjami i firmami w Polsce w zakresie szkoleń motywacyjnych, budowania umiejętności zarządzania kadrą oraz relacji międzyludzkich. Twórca Akademii Pozytywnego Myślenia skupiającej osoby zainteresowane rozwojem osobistym. Zwolennik nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży pozbawionej hierarchii, opartej na szacunku i zaufaniu. Felietonista współpracujący z wydawnictwem edukacyjnym. Na Facebooku prowadzi profil Akademia Pozytywnego Myślenia Chicago.

Prowadzi indywidualne spotkania terapeutyczne i szkolenia w zakresie budowania dobrych relacji w życiu osobistym i zarządzania zespołem w biznesie. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie informacji na adres: akademia@jacekgalus.com w celu umówienia spotkania.

fot.rawpixel.com/Pexels.com