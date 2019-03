16. Dystrykt Policji: Uwaga na złodziei kół 0 3 marca 2019

Uwaga na złodziei kół

21 lutego o 6 pm mieszkanka 16. dystryktu policji zaparkowała swój samochód, toyotę rocznik 2001, na ulicy w rejonie 5400 W. Eddy (blisko Addison i Long). Gdy następnego dnia o 5.30 rano przyszła do samochodu, nie było w nim wszystkich czterech kół, a samochód podparty był skrzynkami na mleko. Tej samej nocy w rejonie 4800 W. Waveland (blisko Cicero i Addison) skradziono cztery koła i felgi z nowego nissana. Około 6 am właściciel pojazdu znalazł swoje auto podparte na cegłach.

Choć od początku roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, obserwujemy duże postępy w spadku przestępczości, w ostatnim czasie wzrosła liczba przypadków kradzieży kół z pojazdów. Dzieje się tak mimo znacznego spadku ogólnej liczby kradzieży – o 22 procent w porównaniu z danymi sprzed roku. Warto również wspomnieć, że liczba napadów rabunkowych spadła o 73 proc., liczba włamań – o 52 proc., a kradzieże pojazdów – o 32 proc.

Do większości kradzieży kół dochodzi w nocy i dotyczą one samochodów parkowanych na ulicy. Mieszkańcy powinni pamiętać, aby zawsze parkować w dobrze oświetlonych miejscach, zamykać pojazdy na klucz i zawsze zgłaszać podejrzaną aktywność w okolicy.

Do kradzieży doszło w następujących rejonach:

– 4800 N. Avondale, 17 lutego w godzinach 4:00 am – 1:00 pm

– 5800 W. Berenice, 17-18 lutego w godzinach 9:00 pm – 7:00 am

– 4900 W. Grace, 18 lutego w godzinach 12:01 am – 5:30 am

– 5400 W. Eddy, 21-22 lutego w godzinach 6:00 am – 5:30 am

– 5600 W. Grace, 21-22 lutego w godzinach 5:00 pm – 6:30 am

– 4800 W. Waveland, 21-22 lutego w godzinach 6:00 pm – 6:00 am

Policja poszukuje sprawców i przypomina, aby nigdy nie próbować samemu złapać podejrzanego, lecz natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 911. Bardzo pomocne dla policji jest zwracanie uwagi na znaki szczególne u podejrzanych, a także montowanie kamer przez rezydentów na zewnątrz swoich posesji.

Świadkowie kradzieży kół lub osoby posiadające informacje mogące pomóc w śledztwie, proszone są o kontakt z biurem detektywów na rejon północnego Chicago, pod numerem (312) 744-8263.

Z dobrych wiadomości

Policja z 16. dystryktu informuje, że aresztowano osobnika, który w styczniu dokonał napadu na stację benzynową przy Central i Montrose na północnym zachodzie Chicago.

Do zdarzenia doszło 18 stycznia około godz. 1 am. Mężczyzna uzbrojony w młotek napadł na stację obsługi samochodów pod adresem 4409 N. Central Avenue w Portage Park. Osobnika nagrały kamery monitoringu.

Sprawcę zidentyfikowano jako 55-letniego Lazaro Torrado. Został on oskarżony o napad zbrojny. Mężczyzna nie był mieszkańcem 16. dystryktu.

